«Зенит» бесплатно отпустил игрока, купленного за 5 миллионов

«Зенит» объявил об уходе флангового защитника Арсена Адамова.
У него истек контракт с сине-бело-голубыми.
«Футбольный клуб «Зенит» желает Арсену Адамову успехов в дальнейшей карьере и благодарит его за профессионализм, самоотдачу и время, проведенное вместе, а также за победы, которые навсегда останутся частью нашей общей истории. Удачи, Арсен!» – говорится в публикации.
- «Зенит» купил Адамова у «Урала» за 5 миллионов евро в 2022 году.
- С тех пор фулбек забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 30 матчах.
- Его отдавали в аренду «Оренбургу» и «Ахмату».
- Сообщалось, что Адамов может перейти в «Динамо».
Источник: телеграм-канал «Зенита»