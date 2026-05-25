  • «Зенит» бесплатно отпустил игрока, купленного за 5 миллионов

«Зенит» бесплатно отпустил игрока, купленного за 5 миллионов

Сегодня, 20:12
6

«Зенит» объявил об уходе флангового защитника Арсена Адамова.

У него истек контракт с сине-бело-голубыми.

«Футбольный клуб «Зенит» желает Арсену Адамову успехов в дальнейшей карьере и благодарит его за профессионализм, самоотдачу и время, проведенное вместе, а также за победы, которые навсегда останутся частью нашей общей истории. Удачи, Арсен!» – говорится в публикации.

  • «Зенит» купил Адамова у «Урала» за 5 миллионов евро в 2022 году.
  • С тех пор фулбек забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 30 матчах.
  • Его отдавали в аренду «Оренбургу» и «Ахмату».
  • Сообщалось, что Адамов может перейти в «Динамо».

Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Адамов Арсен
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1779730729
Купили посадили угробили парня! ЗПРФ!! Табор...
Ответить
MrSmit
1779730897
+1 погубленный бзенитом футболист.
Ответить
nikobaskakov
1779732476
Комментарий скрыт модератором
Ответить
FCSpartakM
1779733491
иногда поражают суммы. Кто додумался за Адамова 5 мультов платить.
Ответить
Taps
1779734011
УЖОС ! Игрок ниже среднего.
Ответить
Все новости
18+
