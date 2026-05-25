«Зенит» бесплатно отпустил игрока, купленного за 5 миллионов

«Зенит» объявил об уходе флангового защитника Арсена Адамова.

У него истек контракт с сине-бело-голубыми.

«Футбольный клуб «Зенит» желает Арсену Адамову успехов в дальнейшей карьере и благодарит его за профессионализм, самоотдачу и время, проведенное вместе, а также за победы, которые навсегда останутся частью нашей общей истории. Удачи, Арсен!» – говорится в публикации.