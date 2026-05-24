Аршавин назвал клубы, в которые стоит перейти Батракову и Тюкавину

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о будущем хавбека Алексея Батракова и форварда Константина Тюкавина.
– Батракову надо переходить в «ПСЖ»?
– Если его позовут туда, то, конечно, надо.
– А Тюкавину надо переходить в «Зенит»?
– Тоже надо. Он же хочет чемпионство. Что ему, занимать десятые места?
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов, сделал 12 ассистов.
- 23‑летний Тюкавин провел за «Динамо» в этом сезоне 31 матч, забил 13 голов и сделал 6 ассистов.
Источник: «Матч ТВ»