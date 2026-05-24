Аршавин назвал клубы, в которые стоит перейти Батракову и Тюкавину

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о будущем хавбека Алексея Батракова и форварда Константина Тюкавина.

– Батракову надо переходить в «ПСЖ»?

– Если его позовут туда, то, конечно, надо.

– А Тюкавину надо переходить в «Зенит»?

– Тоже надо. Он же хочет чемпионство. Что ему, занимать десятые места?