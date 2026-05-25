  • Почему на эмблеме казанского «Рубина» изображен дракон

Почему на эмблеме казанского «Рубина» изображен дракон

Футбол, как и вся жизнь, меняется со временем. Меняются тактика, стратегия, поколения футболистов и даже эмблемы, причем радикально. Но есть клубы, которые в эмблемах стараются сохранить свою историю. К таким клубам нужно отнести самый титулованный клуб Татарстана – казанский «Рубин».

ФК «Рубин»: исторический экскурс

Год рождения клуба – 1958. Этот год и сейчас отображен на эмблеме команды. Название «Рубин» клуб носит с 1964 года, а первоначально он назывался «Искрой» и представлял Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова.

В XX веке команда выступала в низших лигах чемпионатов СССР и России. Спортивные успехи на высшем уровне пришли к «Рубину» уже в XXI столетии. Наиболее яркими были вторая половина 2000-х и первая половина 2010-х годов.

чемпионство Рубина

Достижения «Рубина»:

  • 2-кратный чемпион России (2008, 2009 годы);
  • обладатель Кубка России (сезон 2011/12);
  • 2-кратный обладатель Суперкубка России (2010, 2012 годы);
  • Обладатель Кубка Содружества (2010 год);
  • 2-кратный бронзовый призер чемпионата России (2003, 2010 годы);
  • 2-кратный победитель Первой лиги (2002, 2022/23);
  • финалист Кубка России (2008/09);
  • Наивысшее достижение в еврокубках – 1/4 Лиги Европы (сезон 2012/13).

Эмблемы «Рубина»

Эмблема клуба менялась несколько раз. И только первый вариант был без дракона.

Советское время

Эмблема «Рубина»

Первый официальный логотип 1970-х годов был круглой формы, с ракетой и надписью «Спортклуб «Рубин». Тогда, до распада СССР, команда представляла авиационное предприятие Казани, и такая эмблема смотрелась гармонично.

На всех логотипах команды в дальнейшем угадывался или изображался дракон.

1992 год

Эмблема «Рубина» в 1992

Клуб подписывает спонсорский договор с фирмой «Тан». Эмблема меняется кардинально. Не ней появляется схематическое изображение дракона, напоминающее символ Казани – дракона Зиланта. Эмблема имеет круглую форму.

1996 год

Эмблема «Рубина» в 1996

Казанский художник В. Петров стал автором новой эмблемы клуба. Логотип становится щитовидной формы. На нем надпись вверху – «Рубин», по контуру – «Футбольный клуб. Казань. 1958». В центре – стилизованное изображение дракона Зиланта и флаг Татарстана.

2012 – 2016 года

Эмблема «Рубина» в 2012

В 2012 году дизайнер из Казани А. Сальманова предложила новый вариант логотипа «Рубина». Цвета эмблемы остались неизменными. Форма щита приобрела геральдическую форму, а надписи на логотипе были сделаны латинскими буквами.

Эмблемы «Рубина»

В 2013-м году итальянская фирма Interbrand придумала новый логотип. Создатели хотели соединить исторические идеи с эмблемой 1970-х годов и современным дизайном.

Эмблема снова стала круглой формы с рубином и драконом Зилантом внутри, а также надписью «1958 Рубин Казань». Она просуществовала до 2016 года, но болельщики в восторге от нее не были.

2016 год

Эмблема «Рубина»

В творческом союзе с арт-директором из столицы Татарстана Артемом Ермолаевым фирма Sellout Sport System создает новую эмблему. Ее презентация состоялась 24 июля 2016 года. Задумка состояла в том, чтобы отразить в логотипе всю историю клуба от времен создания команды до наших дней.

Эмблема снова приняла щитовидную форму, На верхнем изгибе щита.– надпись «Рубин Казань», внизу щита – год создания 1958-й. В центре щита – дракон Зилант.

2019 год

1 июля 2019 года была представлена эмблема ФК «Рубин», с которой клуб выступает сейчас. Щит и надписи приобрели ровный и строгий вид, цвет эмблемы стал рубиново-белым.

Дракон Зилант

«Зилант» переводится с татарского как «змея». Согласно татарской мифологии, это драконоподобное существо с птичьими чертами. Почему Зилант украшает эмблему казанского клуба? Для ответа на вопрос погрузимся в легенды и мифы Древней Казани.

Легенда о Зиланте

Одна легенда гласит, что Казань возведена на месте, где водились змеи. С помощью костров и заклинаний татарский колдун избавился от них. И только один змеиный царь Зилант смог спастись – он улетел и поселился на горе Джилантао, которую молва прозвала Зилантовой. Оттуда дракон докучал жестоко поступившим с его собратьями людям.

У дальнейших событий есть два пути развития. Согласно первой легенде, волшебник Хаким хитростью и колдовством смог справиться с драконом. По второй версии люди смогли привлечь Зиланта на свою сторону. Дракон помогал жителям Казани, охранял их от набегов врагов.

И в том, и в другом случае итог взаимодействия людей с драконом выразился в уважении к легендарному персонажу. Он изображен на Гербе города Казань.

Упоминания о драконе в исторических документах

Дракон Зилант

В «Сказании о Казанском царстве», написанном в 1500 – 1600 годах, есть первое упоминание о Зиланте. Там образование Казани крепко связано с драконом. Зилант фигурирует и в опере «Грозный или покорение Казани». Поэт Гавриил Державин (1743 – 1816) считал символом победы Руси и падения Казани появление дракона на горе Успенского монастыря.

На печатях Ивана Грозного есть изображения Зиланта. Дракон изображен на первом Гербе Казани в 1781 году. В те времена он был черного цвета, имел красные крылья и золотую корону. Позднее дракон Зилант стал геральдической постоянной на государственных символах Казанской губернии.

В 2004 году был утвержден Герб Казани, на котором был изображен Зилант. Не удивительно, что команда «Рубин», представляющая этот славный город с многовековой историей, тоже имеет на своей эмблеме мифического дракона.

Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (1)
СильныйМозг
1779694573
Я удивлен, почему у спартака, до чих пор петух не изображён?
Ответить
