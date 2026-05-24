Обращение «Акрона» к Дзюбе по случаю его ухода

Пресс-служба «Акрона» разместила пост по случаю ухода из команды нападающего Артема Дзюбы.
«Благодарим Артeма за неимоверный вклад в результаты команды и желаем успехов в дальнейшей карьере. Спасибо за всe, капитан!
Спасибо, легенда», – написали тольяттинцы.
- Дзюба провeл за «Акрон» 52 матча во всех турнирах с 2024 года, забил 18 мячей и отдал 12 голевых передач.
- Форвард остаeтся лучшим бомбардиром в истории РПЛ – на его счeту 177 голов.
- Дзюба продолжит карьеру в московской «Родине».
Источник: телеграм-канал «Акрона»