Интервью Евсеева после ответного стыка «Динамо Мх» с «Уралом»

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев дал интервью после ответного стыкового матча с «Уралом» (2:0).

Счет по сумме двух матчей – 3:0.

– Уже сказал ранее: все свободны, всем спасибо. А вообще, хочу выразить огромную благодарность болельщикам. Они 12‑й номер, всегда с нами до конца. Хочу сказать спасибо игрокам, что подошли профессионально к стыкам. Физически было сложно, но за счет правильной игры и работы нам удалось переиграть хорошую команду.

И отдельно хочу разделить победу с Хасанби Биджиевым. В тех условиях, в которых он работал, сложно проявить качества. Поздравляю его.

– Самое тяжелое этой весной что было?

– Принять решение. Не пришел бы сюда – в «Черноморце» остался бы. А так в «Динамо» в РПЛ.