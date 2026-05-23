Сбежавший из «Зенита» Дуран тренируется с командой из второй лиги

Бывший нападающий «Зенита» Джон Дуран с трудом нашел место для тренировок.

«Дуран тренируется с командой из второго дивизиона Колумбии.

Джон специально раньше покинул расположение «Зенита», чтобы быстрее начать тренироваться с национальной сборной (попал в расширенный список). Но туда его не впустили, из-за чего Дуран попросился к «Энвигадо» – клубу, который его выпустил. «Аль-Наср» тоже не особо ждeт Джона обратно.

Колумбиец в год получает в 3,5 раза больше, чем оценивается весь состав энвигадцев», – написал источник.