Сбежавший из «Зенита» Дуран тренируется с командой из второй лиги

Бывший нападающий «Зенита» Джон Дуран с трудом нашел место для тренировок.
«Дуран тренируется с командой из второго дивизиона Колумбии.
Джон специально раньше покинул расположение «Зенита», чтобы быстрее начать тренироваться с национальной сборной (попал в расширенный список). Но туда его не впустили, из-за чего Дуран попросился к «Энвигадо» – клубу, который его выпустил. «Аль-Наср» тоже не особо ждeт Джона обратно.
Колумбиец в год получает в 3,5 раза больше, чем оценивается весь состав энвигадцев», – написал источник.
- «Зенит» арендовал форварда у «Аль-Насра» в феврале.
- В составе сине-бело-голубых он забил 2 гола в 9 матчах – оба с пенальти.
- Перед 30-м туром РПЛ Дуран досрочно прервал арендное соглашение с «Зенитом».
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»