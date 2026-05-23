Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперфинал РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сбежавший из «Зенита» Дуран тренируется с командой из второй лиги

Сбежавший из «Зенита» Дуран тренируется с командой из второй лиги

23 мая, 16:31
6

Бывший нападающий «Зенита» Джон Дуран с трудом нашел место для тренировок.

«Дуран тренируется с командой из второго дивизиона Колумбии.

Джон специально раньше покинул расположение «Зенита», чтобы быстрее начать тренироваться с национальной сборной (попал в расширенный список). Но туда его не впустили, из-за чего Дуран попросился к «Энвигадо» – клубу, который его выпустил. «Аль-Наср» тоже не особо ждeт Джона обратно.

Колумбиец в год получает в 3,5 раза больше, чем оценивается весь состав энвигадцев», – написал источник.

  • «Зенит» арендовал форварда у «Аль-Насра» в феврале.
  • В составе сине-бело-голубых он забил 2 гола в 9 матчах – оба с пенальти.
  • Перед 30-м туром РПЛ Дуран досрочно прервал арендное соглашение с «Зенитом».

Еще по теме:
Дурану не разрешили тренироваться со сборной Колумбии 4
Стало известно местонахождение Дурана, сбежавшего из «Зенита» 12
Смолов объяснил странный поступок Соболева во время празднования чемпионства «Зенита» 8
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига Колумбия. Примера А Аль-Наср Зенит Дуран Джон
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1779544574
Реально "дуран" какой-то . Чего-то всё бегает туда-сюда-отсюда ... Играл бы лучше . Хоть где-нибудь .
Ответить
swot1205
1779546528
го н до н, заработавший на бом жа тине!
Ответить
Номэд
1779549315
Главная цель дурана выполнена - побег из бом.жарни.
Ответить
TomskFan
1779558276
а после зенита у всех одна дорога) в пердив и тд) вот и у дурана эта болезнь гыгыгы
Ответить
Главные новости
Губерниев предложил идею, чтобы трофей Кубка России больше не разбивался
19:18
Реакция Абаскаля на победу «Спартака» в Кубке России
18:49
2
Сперцян назвал условие, при котором останется в «Краснодаре»
18:40
3
Раскрыта версия РФС, почему разбился трофей Кубка России
18:30
17
Тренер «Динамо» объявил об уходе из клуба
18:00
1
Семин объяснил, почему «Краснодар» провалил концовку сезона
17:51
15
ЦСКА объявил о продлении контракта с российским защитником
17:46
1
«Челси» дал ответ «Барселоне» по трансферу Жуана Педро
17:07
Титов прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России
16:58
9
ВидеоГави эмоционально отреагировал на вызов в сборную Испании на ЧМ-2026
16:50
Все новости
Все новости
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
18:13
4
ЦСКА объявил о продлении контракта с российским защитником
17:46
1
«Акрон» рассматривает пять тренеров
16:24
1
Заболотный сравнил победу в Кубке России со «Спартаком» и ЦСКА
16:16
3
«Ахмат» объявил о первом летнем трансфере
15:36
1
В Петербурге назвали площадь в честь «Зенита»
15:20
5
Нагучев пошутил о сломанном трофее Кубка России
14:40
3
Мостовой: «Мусаев должен сказать: «Извините, я ухожу»
14:15
32
Названы клубы РПЛ, заинтересованные в Кокорине
11:39
4
Аршавин – об игре футболиста «Зенита»: «Никто не может описать, что это было»
10:59
3
Фото«Зенит» празднует 101-летие: «Счастливы задувать свечи на торте в статусе чемпионов»
10:31
40
Бубнов – о тренере РПЛ: «Я голый по Москве пройду, если он станет чемпионом!»
09:35
26
Аршавин назвал игрока «Зенита», который «вытащил весну»
09:19
6
Почему на эмблеме казанского «Рубина» изображен дракон
09:16
1
Черчесов поставил «Краснодару» оценку за сезон с двумя упущенными трофеями
00:32
7
Совладелец «Спартака»: «В следующем году будет чемпионство»
Вчера, 21:36
24
Клуб РПЛ объявил об уходе пяти тренеров
Вчера, 19:50
ФотоГлушаков – о том, что у Карпина впервые родится сын: «Сработала подсказка»
Вчера, 19:35
4
Экс-футболист «Спартака» попал в аварию в центре Москвы, его автомобиль перевернулся
Вчера, 16:58
4
Аршавин ответил, усилит ли Дзюба «Спартак»
Вчера, 16:46
6
Аршавин назвал клубы, в которые стоит перейти Батракову и Тюкавину
Вчера, 16:29
3
Названы 2 зарубежных клуба, с которыми «Зенит» может сыграть летом
Вчера, 15:44
3
Дзюба попрощался с «Акроном»
Вчера, 15:18
Агент рассказал, есть ли у «Зенита» интерес к защитнику «Спартака»
Вчера, 15:07
6
Бояринцев сказал, кто из игроков «Спартака» подходит для топ-5 лиг
Вчера, 14:27
Дзюба назвал страну, в которой продолжит карьеру
Вчера, 14:16
9
ФотоИгрок 3-й лиги Германии заинтересовал два клуба РПЛ
Вчера, 14:07
«Зенит» собрался продать легионера
Вчера, 13:02
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 