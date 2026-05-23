Назван лучший тренер сезона РПЛ: «Аплодирую стоя»

Бывший спартаковец Илья Кутепов определил лучшего тренера сезона РПЛ.
«Лучшим тренером РПЛ однозначно является Андрей Викторович Талалаев. Потому что с «Балтикой» так подняться и показать сразу результат – это достойно оваций! Можно стоя аплодировать. Это наиболее яркая фигура сезона», – сказал Кутепов.
- «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.
- В последних четырех турах команда из Калининграда потерпела четыре поражения.
- Новый сезон РПЛ стартует в июле.
