Назван лучший тренер сезона РПЛ: «Аплодирую стоя»

23 мая, 15:09
8

Бывший спартаковец Илья Кутепов определил лучшего тренера сезона РПЛ.

«Лучшим тренером РПЛ однозначно является Андрей Викторович Талалаев. Потому что с «Балтикой» так подняться и показать сразу результат – это достойно оваций! Можно стоя аплодировать. Это наиболее яркая фигура сезона», – сказал Кутепов.

  • «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.
  • В последних четырех турах команда из Калининграда потерпела четыре поражения.
  • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Балтика Кутепов Илья Талалаев Андрей
Комментарии (8)
Император 1
1779541883
Полностью согласен
Plyash
1779546504
"Заслуженный мастер спорта" Кутепов знает , что говорит . Спасибо ВВП за целую плеяду безмедальных и заслужОнных наших ЗМС-ников . Гордимся ...😂
Прокс
1779550921
Бывший СракТаковец!!! Да тогда точно лучший!!!
crf57
1779552802
Полный бред! Посчитайте,из скольки команд этого недотренера выгоняли! БАЛТИКА Талалаева чистая случайность!
mab1011
1779564435
Кто такой Кутепов? А Тра-ла-лаев -эксперт со СрачТВ?
СПОРТ 21 века
1779625881
Да, у тренера Балтики фактически ребята со двора. Но, с другой стороны, это говорит об уровне чемпионата. Если ФК "Подорожник" возит мастеров, нужно задуматься всем остальным. Вот именно поэтому Талалаев и не стал таким составом брать бронзовые медали. Цитируя слова главного тренера Балтики, "лигу пришлось бы закрывать...". Да и Бубнова бы забрали в больницу. Сердце бы такого события у дедушки не выдержало. Поэтому калининградские спортсмены и весь клуб Балтика своим шестым местом, можно сказать, сохранили жизнь Александру Викторовичу...
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
