В сборной России замена форварда

Иван Сергеев, форвард московского «Динамо», получил вызов в сборную России вместо травмированного Дмитрия Воробьева.

Национальная команда начала учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске 23 мая. Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев не сможет принять участие в подготовке из-за повреждения, полученного в последнем матче клубного сезона. Его место в составе занял Иван Сергеев, выступающий за московское «Динамо».