В сборной России замена форварда

23 мая, 14:27
5

Иван Сергеев, форвард московского «Динамо», получил вызов в сборную России вместо травмированного Дмитрия Воробьева.

Национальная команда начала учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске 23 мая. Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев не сможет принять участие в подготовке из-за повреждения, полученного в последнем матче клубного сезона. Его место в составе занял Иван Сергеев, выступающий за московское «Динамо».

  • В рамках сбора команда Валерия Карпина проведет три товарищеские встречи. 28 мая российские футболисты сыграют в Каире против Египта – эта команда примет участие в чемпионате мира 2026 года. Затем, 5 июня, состоится матч с Буркина-Фасо в Волгограде, а завершится сбор игрой против Тринидада и Тобаго 9 июня в Калининграде.
  • Сборная России продолжает подготовку в условиях отстранения от официальных международных турниров.
  • В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.

волчарик
1779536118
Без разницы кто в отпуске будет мяч пинать.
рылы
1779537106
ещё раз спасибо сергееву за гол краснодару) помог с чемпионством.
odessakmv
1779584449
а Лунев???? почему ему благодарочка за чемпионство псевдоюбиляра не прилетела????
