В сборной России замена форварда

Иван Сергеев, форвард московского «Динамо», получил вызов в сборную России вместо травмированного Дмитрия Воробьева.
Национальная команда начала учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске 23 мая. Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев не сможет принять участие в подготовке из-за повреждения, полученного в последнем матче клубного сезона. Его место в составе занял Иван Сергеев, выступающий за московское «Динамо».
- В рамках сбора команда Валерия Карпина проведет три товарищеские встречи. 28 мая российские футболисты сыграют в Каире против Египта – эта команда примет участие в чемпионате мира 2026 года. Затем, 5 июня, состоится матч с Буркина-Фасо в Волгограде, а завершится сбор игрой против Тринидада и Тобаго 9 июня в Калининграде.
- Сборная России продолжает подготовку в условиях отстранения от официальных международных турниров.
- В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.
Источник: РФС