Товарищеский матч. Испания в Мексике обыграла Перу (3:1)

Сборная Испании нанесла поражение команде Перу в товарищеской встрече – 3:1. Матч прошел на стадионе «Куаутемок» в мексиканской Пуэбле.

Форвард испанцев Микель Оярсабаль открыл счет уже на 2-й минуте. На 32-й минуте полузащитник Педри удвоил преимущество своей команды. Сразу после перерыва, на 53-й минуте, вратарь перуанцев Педро Галлезе отправил мяч в собственные ворота.

Единственный гол сборной Перу забил полузащитник Хайро Велес на 66-й минуте.

Перу не сыграет на чемпионате мира 2026 года – команда финишировала девятой в южноамериканской квалификации и не отобралась на турнир.

Сборная Испании выступит в группе H ЧМ-2026 вместе с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем. Мировое первенство состоится в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.