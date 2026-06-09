Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - ТТ ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Товарищеский матч. Испания в Мексике обыграла Перу (3:1)

Сегодня, 08:18

Сборная Испании нанесла поражение команде Перу в товарищеской встрече – 3:1. Матч прошел на стадионе «Куаутемок» в мексиканской Пуэбле.

Форвард испанцев Микель Оярсабаль открыл счет уже на 2-й минуте. На 32-й минуте полузащитник Педри удвоил преимущество своей команды. Сразу после перерыва, на 53-й минуте, вратарь перуанцев Педро Галлезе отправил мяч в собственные ворота.

Единственный гол сборной Перу забил полузащитник Хайро Велес на 66-й минуте.

Перу не сыграет на чемпионате мира 2026 года – команда финишировала девятой в южноамериканской квалификации и не отобралась на турнир.

Сборная Испании выступит в группе H ЧМ-2026 вместе с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем. Мировое первенство состоится в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Товарищеские матчи. Сборные.
Перу - Испания - 1:3 (0:0)
Календарь турнира

Еще по теме:
Ямаль дал обещание на случай победы Испании на ЧМ-2026 6
3 фаворита ЧМ-2026 по версии Радимова 6
Зырянов назвал двух главных фаворитов ЧМ-2026 2
Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Испания. Примера Испания Перу
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Реакция кардиолога на новый приступ Эриксена
11:18
«Спартак» предложит 4 миллиона за игрока «Локо»
10:31
11
«Крылья Советов» обязали продать трех игроков
10:05
1
«Локо» планирует продать игроков на 40-50 миллионов, чтобы выжить
09:33
6
«Спартак» – главный претендент на форварда «Локо»
09:05
1
Гусев прокомментировал увольнение из «Динамо»
08:43
1
Товарищеский матч. Испания в Мексике обыграла Перу (3:1)
08:18
Побег Юрана из Хабаровска, вариант для Дзюбы в РПЛ, новый тренер «Акрона» и другие новости
01:54
Аленичев посоветовал «Спартаку» усилить четыре позиции и продать легионера
01:29
11
ВидеоСборной Узбекистана устроили строгий досмотр в Нью-Йорке
01:20
17
Все новости
Все новости
Тренер Узбекистана Каннаваро прокомментировал поражение от Нидерландов
08:24
Товарищеский матч. Испания в Мексике обыграла Перу (3:1)
08:18
Товарищеский матч. Франция победила Северную Ирландию благодаря хет-трику Олисе
00:06
1
Товарищеский матч. Узбекистан на 97-й минуте упустил ничью с Нидерландами
Вчера, 23:52
3
Спартаковец Умяров пропустит матч Россия – Тринидад и Тобаго: известна причина
Вчера, 22:39
7
Карпин проигнорировал пресс-конференцию сборной России: «Чтобы вам было интереснее»
Вчера, 20:17
2
Стало известно, почему спартаковец Ливай пропустит игру Россия – Тринидад и Тобаго
Вчера, 19:50
Эриксен впервые прокомментировал новый приступ во время матча
Вчера, 19:40
1
Модрич повторил достижение Месси на уровне сборных
Вчера, 15:37
Тюкавин тремя словами описал дебютанта сборной России Ибрагимова
Вчера, 14:27
1
Реакция президента ФИФА на новый приступ Эриксена
Вчера, 08:51
4
Реакция тренера Украины на новый приступ Эриксена
Вчера, 00:31
1
Леау объяснил драку в матче с Чили
Вчера, 00:17
Товарищеский матч. Экс-спартаковец принес Хорватии победу над Словенией (2:1)
7 июня
1
Реакция Шевченко на приступ Эриксена
7 июня
1
Врач сборной Дании сделал заявление о приступе Эриксена
7 июня
Сборная Дании отчиталась о состоянии потерявшего сознание Эриксена
7 июня
⚡️ Переживший остановку сердца Эриксен потерял сознание в матче с Украиной
7 июня
7
Миранчук – о дебютанте сборной России: «Чувствуется уровень»
7 июня
Названы артисты, которые выступят перед матчем Россия – Тринидад и Тобаго
7 июня
3
Товарищеские матчи. Аргентина и Бразилия победили соперников
7 июня
Товарищеский матч. Англия с трудом победила другого участника ЧМ-2026 (1:0)
7 июня
Товарищеский матч. Германия победила хозяев ЧМ-2026 (2:1)
6 июня
Товарищеский матч. Португалия переиграла Чили (2:1) в матче с дракой и удалениями
6 июня
Товарищеский матч. Игроки РПЛ забили в игре Армения – Казахстан (1:1)
6 июня
В матче Португалия – Чили двух игроков удалили за драку
6 июня
2
Реакция Канчельскиса на дебют игрока «Манчестер Юнайтед» за сборную России
6 июня
Алексей Миранчук исполнил мечту в матче с Буркина-Фасо
6 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 