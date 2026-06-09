Прогноз Губерниева на матч Россия – Тринидад и Тобаго

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от товарищеского матча Россия – Тринидад и Тобаго.

«Мой прогноз на матч с Тринидадом и Тобаго? Жду яркой, забивной игры. Мы сейчас живeм по принципу «Не надо печалиться, вся жизнь впереди. Вся жизнь впереди – надейся и жди».

Уверен, что мы сыграем лучше, чем в прошлом матче. А завтра будет лучше, чем вчера», – сказал Губерниев.