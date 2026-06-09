Губерниев получил 6-ю ТЭФИ

Дмитрий Губерниев, ведущий «Матч ТВ», в шестой раз стал лауреатом национальной телевизионной премии ТЭФИ.
Церемония награждения прошла 8 июня в Технопарке НТВ. Губерниев победил в номинации «Ведущий программы о спорте» как ведущий «Все на Матч!». Он опередил другого ведущего «Матч ТВ» Георгия Черданцева, который был номинирован с программой «После футбола с Георгием Черданцевым».
- Эта статуэтка стала шестой в карьере Губерниева и третьей в качестве ведущего «Матч ТВ». На церемонии он передал награду редакционной команде программы.
- Накануне исполнилось 29 лет, как Губерниев начал работу на ТВ.
- Проекты «Матч ТВ» также вошли в число финалистов еще в четырех номинациях ТЭФИ. Спецвыпуск «Все на Матч!», посвященный 10-летию канала, был представлен в категориях «Программа о спорте» и «Утренняя ежедневная программа». Проект «Есть тема» с Антоном Анисимовым номинировался в разделах «Дневное общественно-политическое ток-шоу» и «Ведущий дневного общественно-политического ток-шоу».
Источник: «Матч ТВ»