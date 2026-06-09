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Губерниев получил 6-ю ТЭФИ

Сегодня, 08:38
5

Дмитрий Губерниев, ведущий «Матч ТВ», в шестой раз стал лауреатом национальной телевизионной премии ТЭФИ.

Церемония награждения прошла 8 июня в Технопарке НТВ. Губерниев победил в номинации «Ведущий программы о спорте» как ведущий «Все на Матч!». Он опередил другого ведущего «Матч ТВ» Георгия Черданцева, который был номинирован с программой «После футбола с Георгием Черданцевым».

  • Эта статуэтка стала шестой в карьере Губерниева и третьей в качестве ведущего «Матч ТВ». На церемонии он передал награду редакционной команде программы.
  • Накануне исполнилось 29 лет, как Губерниев начал работу на ТВ.
  • Проекты «Матч ТВ» также вошли в число финалистов еще в четырех номинациях ТЭФИ. Спецвыпуск «Все на Матч!», посвященный 10-летию канала, был представлен в категориях «Программа о спорте» и «Утренняя ежедневная программа». Проект «Есть тема» с Антоном Анисимовым номинировался в разделах «Дневное общественно-политическое ток-шоу» и «Ведущий дневного общественно-политического ток-шоу».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Губерниев Дмитрий
Комментарии (5)
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АК 68
1780984304
Что первый, что второй, друг друга стоят.
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САДЫЧОК
1780986429
Смешно! Сами себе раздают!
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Good_win_ФКСМ
1780986960
оба клоуна были бы в суперфинале конкурса: кто чище и до большего блеска вылижет яйца мюллеру и хозяевам срач-тв....
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evgevg13
1780987524
Кукуха хватит петуха за то что хвалит он кукуху
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