Губерниев получил 6-ю ТЭФИ

Дмитрий Губерниев, ведущий «Матч ТВ», в шестой раз стал лауреатом национальной телевизионной премии ТЭФИ.

Церемония награждения прошла 8 июня в Технопарке НТВ. Губерниев победил в номинации «Ведущий программы о спорте» как ведущий «Все на Матч!». Он опередил другого ведущего «Матч ТВ» Георгия Черданцева, который был номинирован с программой «После футбола с Георгием Черданцевым».