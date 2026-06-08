Товарищеский матч. Узбекистан на 97-й минуте упустил ничью с Нидерландами

Сборная Узбекистана едва не избежала поражения в товарищеском матче с Нидерландами.

У нидерландцев дубль оформил Коди Гакпо. Победный мяч он забил на 97-й минуте.

Узбекистан сравнял счет на 92-й минуте усилиями Игоря Сергеева, но не смог удержать ничью.

На 87-й минуте красную карточку получил бывший спартаковец Гус Тил.