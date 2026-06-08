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  • Товарищеский матч. Узбекистан на 97-й минуте упустил ничью с Нидерландами

Товарищеский матч. Узбекистан на 97-й минуте упустил ничью с Нидерландами

Вчера, 23:52
1

Сборная Узбекистана едва не избежала поражения в товарищеском матче с Нидерландами.

У нидерландцев дубль оформил Коди Гакпо. Победный мяч он забил на 97-й минуте.

Узбекистан сравнял счет на 92-й минуте усилиями Игоря Сергеева, но не смог удержать ничью.

На 87-й минуте красную карточку получил бывший спартаковец Гус Тил.

Товарищеские матчи. Сборные.
Нидерланды - Узбекистан - 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 - К. Гакпо, 32 (с пенальти); 1:1 - И. Сергеев, 90+2; 2:1 - К. Гакпо, 90+7 (с пенальти).
Удаления: Г. Тил, 87 - нет.
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Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Узбекистан Нидерланды
Комментарии (1)
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Император 1
1780952016
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