Товарищеский матч. Узбекистан на 97-й минуте упустил ничью с Нидерландами

Сборная Узбекистана едва не избежала поражения в товарищеском матче с Нидерландами.
У нидерландцев дубль оформил Коди Гакпо. Победный мяч он забил на 97-й минуте.
Узбекистан сравнял счет на 92-й минуте усилиями Игоря Сергеева, но не смог удержать ничью.
На 87-й минуте красную карточку получил бывший спартаковец Гус Тил.
Товарищеские матчи. Сборные.
Нидерланды - Узбекистан - 2:1 (1:0)Календарь турнира
Голы: 1:0 - К. Гакпо, 32 (с пенальти); 1:1 - И. Сергеев, 90+2; 2:1 - К. Гакпо, 90+7 (с пенальти).
Удаления: Г. Тил, 87 - нет.
Источник: «Бомбардир»