Гасилин ждет полного разгрома Тринидада и Тобаго: «Может, больше 7:0»

Бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин поделился ожиданиями от товарищеского матча Россия – Тринидад и Тобаго.

«Конечно, мы должны обыгрывать Тринидад и Тобаго. Это самая слабая сборная в этом цикле. Спокойненько их обыгрываем, выходим из группы, готовимся дальше. Как Алексей Миранчук говорит, главное – взять три очка. Это всe шутки, но мы должны обыгрывать эту сборную 5:0, 7:0. Может, даже больше.

Я смотрел матч Тринидада и Тобаго с Южной Кореей: они даже к воротам не подошли и проиграли 0:5. У них на виду есть Ливай Гарсия, но он не сыграет. Такие сборные нужно обыгрывать очень уверенно, показывать классный футбол. Надо радовать болельщиков голами, а главного тренера – выполнением тактики и установок», – сказал Гасилин.