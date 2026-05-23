  • Стало известно, когда ЦСКА назначит нового главного тренера

Стало известно, когда ЦСКА назначит нового главного тренера

Сегодня, 11:23
9

Инсайдер, болельщик ЦСКА Максим Квятковский подтвердил, что новым постоянным тренером команды станет Дмитрий Игдисамов.

«ЦСКА объявит о назначении Дмитрия Игдисамова на следующей неделе. Знаю, что костяк команды полностью поддерживает это решение.

Российский специалист, которому в июле исполнится 40 лет, все эти дни в работе. Футболистам выдан план индивидуальных занятий во время отпуска, программа сборов полностью готова. Терять время на альтернативные поиски в клубе больше не намерены. ЦСКА определился и намерен укрепить тренерский штаб. Процесс уже идет, разумеется, с активным участием Игдисамова», – написал Квятковский.

  • Игдисамов возглавил ЦСКА в статусе исполняющего обязанности 4 мая.
  • Под его руководством команда провела три матча во всех турнирах: красно-синие одержали две победы и потерпели одно поражение.
  • ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.

Источник: телеграм-канал Максима Квятковского
Россия. Премьер-лига ЦСКА Игдисамов Дмитрий
Комментарии (9)
Таврида
1779525146
"костяк команды полностью поддерживает это решение." То есть имеются не поддерживающие? Ждем ситуацию "Челестини - Мойзес"?
ewgadzaew
1779525969
boris63
1779526666
Тоже ничего, но всё же хотелось посмотреть на Игнашевича на главном мостике.
biber.ru
1779528688
Нормально, есть конечно сомнения, жеребцы не жеребята.
rash1959
1779528693
Кони обошлись без денег, только сеном и овсом. Всё по гинеру.
АЛЕКС 58
1779528771
Жиркова в помощники
andr45
1779529449
Это замечательная новость!!! Для всех клубов РПЛ)))
FCSpartakM
1779537931
Молодцы, а след году будут в пятерке. Наверное, задача такая ставится,раз команда никак не собирается двигаться от правального сезона
Niklas80
1779541494
Да уж(.
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
