Стало известно, когда ЦСКА назначит нового главного тренера

Инсайдер, болельщик ЦСКА Максим Квятковский подтвердил, что новым постоянным тренером команды станет Дмитрий Игдисамов.

«ЦСКА объявит о назначении Дмитрия Игдисамова на следующей неделе. Знаю, что костяк команды полностью поддерживает это решение.

Российский специалист, которому в июле исполнится 40 лет, все эти дни в работе. Футболистам выдан план индивидуальных занятий во время отпуска, программа сборов полностью готова. Терять время на альтернативные поиски в клубе больше не намерены. ЦСКА определился и намерен укрепить тренерский штаб. Процесс уже идет, разумеется, с активным участием Игдисамова», – написал Квятковский.