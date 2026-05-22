«Зенит» планирует купить бразильца за 35 миллионов

«Зенит» готов заплатить «Ботафого» 35 миллионов евро за полузащитника Данило.

По информации журналиста Вене Касагранде, опубликованной в соцсети Х, сам 25-летний футболист не заинтересован в переезде в Россию.

Основным претендентом на игрока считается «Палмейрас». «Фламенго» также следит за ситуацией с полузащитником.