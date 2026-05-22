«Зенит» планирует купить бразильца за 35 миллионов

«Зенит» готов заплатить «Ботафого» 35 миллионов евро за полузащитника Данило.
По информации журналиста Вене Касагранде, опубликованной в соцсети Х, сам 25-летний футболист не заинтересован в переезде в Россию.
Основным претендентом на игрока считается «Палмейрас». «Фламенго» также следит за ситуацией с полузащитником.
- Данило выступает за «Ботафого» с лета 2025 года.
- За это время он провел 41 матч во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 7 голевых передач.
- Контракт игрока с бразильским клубом действует до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 24 миллиона евро.
