Еще один футболист стал долларовым миллиардером

Лионель Месси, нападающий «Интер Майами», стал вторым футболистом-миллиардером в истории. Его состояние превысило отметку в 1 миллиард долларов.

С 2007 года аргентинец заработал более 700 миллионов долларов в виде зарплаты и бонусов. Выйти на миллиардный рубеж Месси позволили несколько источников дохода: контракт с клубом МЛС, соглашения о разделе доходов от телетрансляций, принадлежащая ему недвижимость и доля в аргентинской сети ресторанов.

«С учетом налогов, рыночной конъюнктуры, а также доходов от инвестиций и спонсорства его чистая оценка превысила отметку в 1 миллиард долларов... Это ставит его в один ряд с его давним соперником Криштиану Роналду..., который стал первым миллиардером в этом виде спорта», – пишет Bloomberg Billionaires Index.