Еще один футболист стал долларовым миллиардером

22 мая, 16:57
14

Лионель Месси, нападающий «Интер Майами», стал вторым футболистом-миллиардером в истории. Его состояние превысило отметку в 1 миллиард долларов.

С 2007 года аргентинец заработал более 700 миллионов долларов в виде зарплаты и бонусов. Выйти на миллиардный рубеж Месси позволили несколько источников дохода: контракт с клубом МЛС, соглашения о разделе доходов от телетрансляций, принадлежащая ему недвижимость и доля в аргентинской сети ресторанов.

«С учетом налогов, рыночной конъюнктуры, а также доходов от инвестиций и спонсорства его чистая оценка превысила отметку в 1 миллиард долларов... Это ставит его в один ряд с его давним соперником Криштиану Роналду..., который стал первым миллиардером в этом виде спорта», – пишет Bloomberg Billionaires Index.

  • Криштиану Роналду, нападающий «Аль-Насра», ранее стал первым футболистом, чье состояние достигло миллиардной отметки.
  • Теперь Месси и Роналду входят в число богатейших спортсменов мира по версии Bloomberg.
  • Оба поучаствуют в ЧМ-2026.

Источник: Bloomberg
США. МЛС Аргентина. Примера Интер Майами Месси Лионель
рылы
1779458993
вы немного забыли про футбольного принца из брунея) фаик болкиах, у которого состояние под 20 миллиардов.
Urtíсa
1779461402
Комментарий скрыт модератором
k611
1779466571
Что тут удивительного. Вот если им стал врач или учитель в России вот это было бы мягко говоря необычно...
