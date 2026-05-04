Миранчук сделал первые голевые передачи в сезоне МЛС

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук сделал 2 голевых паса в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС с «Монреалем».

Он ассистировал Сабе Лобжанидзе на 41-й минуте и Эммануэлю Латте-Лату на 45+6-й. Эти голы позволили «Атланте», уступавшей в счете, выйти вперед 2:1.

«Его дубль в первом тайме способствовал быстрому камбэку и придал «Атланте» импульс к перерыву», – отметил официальный сайт клуба. В итоге клуб из Джорджии победил 3:1.

Миранчук отметился голевыми действиями за «Атланту Юнайтед» в 3-м матче подряд во всех турнирах. Сообщается, что для него это второй такой случай за карьеру в клубе – в прошлый раз это было с 6 по 16 августа 2025 года.

Для россиянина это первые голевые пасы в сезоне. Ранее в этом году он уже забил 6 мяче за клуб и с отрывом остается его лучшим бомбардиром.

«Атланта Юнайтед» поднялась на 12-е место в Восточной конференции с 10 очками после 11 матчей.