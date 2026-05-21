Клуб Миранчука разгромили в Кубке США

«Атланта Юнайтед» в гостях проиграла «Орландо Сити» со счетом 1:4 в 1/4 финала Открытого кубка США и вылетела из турнира.

Полузащитник «пятиполосных» Алексей Миранчук начал матч в стартовом составе с капитанской повязкой и был заменен на 74-й минуте при счете 0:4. Все свои голы «Орландо Сити» забил еще в первом тайме. У «Атланты Юнайтед» на 84-й минуте отличился Эммануэль Латте-Лат.