Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Клуб Миранчука разгромили в Кубке США

Сегодня, 11:20
1

«Атланта Юнайтед» в гостях проиграла «Орландо Сити» со счетом 1:4 в 1/4 финала Открытого кубка США и вылетела из турнира.

Полузащитник «пятиполосных» Алексей Миранчук начал матч в стартовом составе с капитанской повязкой и был заменен на 74-й минуте при счете 0:4. Все свои голы «Орландо Сити» забил еще в первом тайме. У «Атланты Юнайтед» на 84-й минуте отличился Эммануэль Латте-Лат.

  • 30-летний Миранчук в этом сезоне провел за клуб 15 матчей, забил 6 голов, сделал 2 ассиста.
  • Последние 9 игр своей команды россиянин начинал с капитанской повязкой.

Еще по теме:
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
Раскрыты зарплаты Месси и Миранчука в МЛС 3
Миранчук сделал первые голевые передачи в сезоне МЛС
Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Атланта Юнайтед Орландо Сити Миранчук Алексей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1779353117
Хреновый капитан оказался - с ним 4 пропустили, а без него забили.
Ответить
Главные новости
В «Ливерпуле» определились с заменой для Слота
18:33
ВидеоЛапочкин прокомментировал скандальный гол в ворота «Урала»
17:55
3
Смолов – о друзьях: «Половина сторчалась, половина отсидела»
17:37
3
Тренер ЦСКА Игдисамов может возглавить другую команду РПЛ
17:23
3
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
16:46
2
Опубликован состав сборной Сенегала на ЧМ-2026
16:19
1
В «Ливерпуле» изменили решение по будущему Слота
15:56
2
Тино Коста: «Я хорошо живу во многом благодаря контракту со «Спартаком»
15:47
4
Видео«Урал» обратился в ЭСК РФС по поводу скандального судейства в матче с махачкалинским «Динамо»
15:25
16
Холанд отреагировал на чемпионство «Арсенала»
14:59
Все новости
Все новости
Клуб Миранчука разгромили в Кубке США
11:20
1
Клуб Месси подпишет 5-кратного победителя Лиги чемпионов
Вчера, 22:20
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
Месси сделал дубль за «Интер Майами», третий гол аргентинца переписали на Челентано
14 мая
Раскрыты зарплаты Месси и Миранчука в МЛС
13 мая
3
МЛС. Гол и две передачи Месси помогли «Интеру Майами» победить «Торонто»
9 мая
2
Месси назвал лучшего футболиста нового поколения
9 мая
1
Миранчук сделал первые голевые передачи в сезоне МЛС
4 мая
«Интер Майами» вел 3:0 благодаря 906-му голу Месси, но проиграл «Орландо»
3 мая
Аршавин заявил, что Месси уже мало похож на футболиста
1 мая
9
Миранчук забил победный гол в матче Кубка США
29 апреля
2
Красивый гол Миранчука со штрафного помог «Атланте» победить в Канаде
25 апреля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
904-й и 905-й голы Месси помогли «Интеру Майами» победить «Колорадо»
19 апреля
Клуб Месси рассматривает двух тренеров
17 апреля
1
Миранчук стал капитаном в США
16 апреля
Российского футболиста удалили в матче Кубка США, Миранчук сыграл один тайм
16 апреля
Месси обвинили в мошенничестве
15 апреля
2
Клуб Месси сообщил об отставке главного тренера
14 апреля
1
Миранчук не сыграл с «Чикаго»: известна причина
12 апреля
1
Неймар может сменить континент в 4-й раз за карьеру
10 апреля
3
Месси забил головой 1-й гол на новом стадионе «Интера Майами»
5 апреля
Миранчук продолжает забивать в сезоне МЛС
5 апреля
Миранчук сделал заявление о получении американского гражданства
3 апреля
5
Алексей Миранчук может стать гражданином США
3 апреля
6
Аршавин сказал, в чем Роналду превосходит Месси
30 марта
2
Аршавин – о Месси: «Считай, минус один игрок, старенький, только до центра поля играет»
30 марта
9
Пике сказал, кто лучше – Месси или Роналду
29 марта
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 