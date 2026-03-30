Аршавин сказал, в чем Роналду превосходит Месси

Андрей Аршавин считает, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси не настолько харизматичен, как Диего Марадона или Криштиану Роналду.
– Вы согласны с таким суждением, что Месси меньше личность, чем, например, Марадона?
– Ну, здесь характер. Думаю, Месси просто такой покладистый, достаточно, мне кажется, скромный парень, а харизма у Марадоны…
Она и через годы ощущается и чувствуется. Поэтому в этом плане Месси тому же Криштиану Роналду проигрывает.
Но игра в футбол и человек за полем – это немножко разные [вещи].
- 38-летний Месси восемь раз становился обладателем «Золотого мяча» (мировой рекорд).
- Со сборной Аргентины он выиграл ЧМ-2022 и два Кубка Америки.
- На клубном уровне нападающий сейчас выступает за «Интер Майами», а раньше играл за «Барселону» и «ПСЖ».
