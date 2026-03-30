Аршавин сказал, в чем Роналду превосходит Месси

30 марта, 18:04
2

Андрей Аршавин считает, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси не настолько харизматичен, как Диего Марадона или Криштиану Роналду.

– Вы согласны с таким суждением, что Месси меньше личность, чем, например, Марадона?

– Ну, здесь характер. Думаю, Месси просто такой покладистый, достаточно, мне кажется, скромный парень, а харизма у Марадоны…

Она и через годы ощущается и чувствуется. Поэтому в этом плане Месси тому же Криштиану Роналду проигрывает.

Но игра в футбол и человек за полем – это немножко разные [вещи].

  • 38-летний Месси восемь раз становился обладателем «Золотого мяча» (мировой рекорд).
  • Со сборной Аргентины он выиграл ЧМ-2022 и два Кубка Америки.
  • На клубном уровне нападающий сейчас выступает за «Интер Майами», а раньше играл за «Барселону» и «ПСЖ».

Еще по теме:
Аршавин проанализировал риски «Краснодара» в чемпионской гонке 4
Аршавин и Радимов спрогнозировали счет матча «Спартак» – «Ахмат» 6
Аршавин высоко оценил роль Соболева в «Зените» 5
Источник: ютуб-канал Fonbet
США. МЛС Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Интер Майами Аршавин Андрей Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (2)
Император Бомжей
1774885686
Думал скажет, в игре головой)))
Ответить
...уефан
1774886078
...ну, надо же, сам Аршавин соизволил дать оценку личностным качествам и человеческим характеристикам, какого-то там Месси!...
Ответить
Главные новости
Примера. «Реал» потерял очки с «Бетисом», пропустив на 94-й минуте от Бельерина (1:1)
00:03
Лапочкин оценил спорный пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:59
Вратаря из России включили в топ-3 голкиперов Европы
Вчера, 22:54
1
РФС выставил оценку судьям РПЛ
Вчера, 22:16
4
Денисов установил рекорд «Спартака»
Вчера, 21:47
7
ФотоИгрок «Спартака» стал отцом и назвал сына в честь себя
Вчера, 21:31
3
84-летний Лещенко допустил расизм в отношении легионеров РПЛ
Вчера, 20:59
15
«Зенит» забрал у «Краснодара» 20-летнюю Шубу
Вчера, 20:29
11
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
Вчера, 20:13
3
Россиянина включили в топ-3 вратарей Европы
Вчера, 19:58
9
Все новости
Все новости
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
904-й и 905-й голы Месси помогли «Интеру Майами» победить «Колорадо»
19 апреля
Клуб Месси рассматривает двух тренеров
17 апреля
1
Миранчук стал капитаном в США
16 апреля
Российского футболиста удалили в матче Кубка США, Миранчук сыграл один тайм
16 апреля
Месси обвинили в мошенничестве
15 апреля
2
Клуб Месси сообщил об отставке главного тренера
14 апреля
1
Миранчук не сыграл с «Чикаго»: известна причина
12 апреля
1
Неймар может сменить континент в 4-й раз за карьеру
10 апреля
3
Месси забил головой 1-й гол на новом стадионе «Интера Майами»
5 апреля
Миранчук продолжает забивать в сезоне МЛС
5 апреля
Миранчук сделал заявление о получении американского гражданства
3 апреля
4
Алексей Миранчук может стать гражданином США
3 апреля
6
Аршавин сказал, в чем Роналду превосходит Месси
30 марта
2
Аршавин – о Месси: «Считай, минус один игрок, старенький, только до центра поля играет»
30 марта
9
Пике сказал, кто лучше – Месси или Роналду
29 марта
«Интер Майами» увековечит фамилию Месси
27 марта
1
Салах может продолжить карьеру в двух странах
25 марта
4
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
МЛС. «Интер Майами» победил «Нью-Йорк Сити», Месси обошел Пеле по голам со штрафных
23 марта
2
Стало известно, почему Месси пропустил матч МЛС
15 марта
2
МЛС. Гол Миранчука помог «Атланте Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
15 марта
ВидеоВ Иране отменяют Месси и выкидывают его майки в мусорку
11 марта
2
МЛС. 899-й гол в карьере Месси принес «Интеру Майами» гостевую победу
8 марта
2
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
В «Интере Майами» раскрыли зарплату Месси
7 марта
ВидеоМесси впервые посетил Белый дом и встретился с Трампом – президент США рассказал о бомбежках Ирана
6 марта
7
МЛС оштрафовали за отсутствие Месси в матче
4 марта
1
Все новости
