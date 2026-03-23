  • МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»

МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»

23 марта, 09:32

В матче 5-го тура чемпионата МЛС «Атланта Юнайтед» дома сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед» – 0:0.

Российский полузащитник клуб из Джорджии Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 88-й минуте.

«Атланта Юнайтед» занимает 10-е место в Восточной конференции с 4 очками после 5 матчей.

В другой встрече «Спортинг Канзас Сити» дома проиграл «Колорадо Рэпидз» со счетом 1:4.

Единственный мяч у хозяев на 44-й минуте забил российский вингер Магомед-Шапи Сулейманов. Для него это первое результативное действие в сезоне.

Сулейманов вышел в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте.

«Канзас Сити» занимает 15-е место в Западной конференции с 4 очками после 5 матчей.

США. МЛС. 5 тур
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед - 0:0 (0:0)
Таблица турнира Календарь турнира

США. МЛС. 5 тур
Канзаc Сити - Колорадо - 1:4 (1:1)
Голы: 0:1 - П. Ааронсон, 12; 1:1 - М. Сулейманов, 44; 1:2 - W. Frederick , 45+2; 1:3 - Р. Наварро, 71; 1:4 - П. Ааронсон, 75.
Таблица турнира Календарь турнира

США. МЛС Канзаc Сити Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед Колорадо Миранчук Алексей Сулейманов Магомед-Шапи
