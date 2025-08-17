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МЛС 2026
Команды
Колорадо
€ 44 млн
Колорадо
Денвер
МЛС 2026
Стадион:
Спортинг Гудс Парк
Сайт:
http://www.coloradorapids.com
Тренер:
Робин Фрейзер
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Таблица
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
2025.08.17 09:30
1
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
МЛС. Гол Месси помог «Интеру Майами» сыграть вничью с «Колорадо» (2:2)
2024.04.07 09:17
Видео
«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика
2021.07.18 13:12
3
Генменеджер «Колорадо»: «Мы следили за Намли последние два года»
2020.01.16 20:54
«Краснодар» объявил об аренде Намли в «Колорадо» на два года
2020.01.15 20:25
5
Намли может перейти в «Колорадо Рэпидз»
2020.01.14 11:39
2
Видео
Экс-вратарь «Эвертона» и «МЮ» Ховард завершил карьеру
2019.09.30 11:47
Экс-вратарь «Эвертона» Ховард: «Надеюсь, «Ливерпуль» никогда не выиграет АПЛ»
2019.04.30 19:52
7
Фото
Ховард объявил о завершении карьеры в 2019 году
2019.01.23 08:04
Ховард назвал пятерку лучших вратарей мира
2019.01.05 08:05
7
МЛС. «Ванкувер» обыграл «Колорадо» и другие результаты
2017.09.24 09:34
МЛС. «Торонто» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
2017.09.17 08:43
МЛС. «Ванкувер» обыграл «Реал Солт-Лейк» и другие результаты
2017.09.10 08:17
МЛС. Швайнштайгер забил победный мяч за «Чикаго Файр» и другие результаты
2017.09.03 08:28
МЛС. «Реал Солт-Лейк» разгромил «Колорадо» и другие результаты
2017.08.27 07:55
МЛС. Джовинко забил в победном матче «Торонто» и другие результаты
2017.08.20 07:59
МЛС. Вилья забил в победном матче «Нью-Йорк Сити» и другие результаты
2017.08.13 08:51
2
МЛС. «Торонто» сыграл вничью с «Ди Си Юнайтед» и другие результаты
2017.08.06 07:55
МЛС. «Канзас Сити» выиграл у «Чикаго» и другие результаты
2017.07.30 06:59
МЛС. «Торонто» обыграл «Колорадо», «Даллас» выиграл у клуба «Монреаль Импэкт»
2017.07.23 07:12
1
МЛС. «Реал Солт-Лейк» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси», «Колорадо» дома уступил «Сиэтлу»
2017.07.05 08:15
1
МЛС. Пирло и Вилья не помогли «Нью-Йорк Сити», Жерсо сделал хет-трик в матче с «Сиэтлом»
2017.05.18 10:55
МЛС. Мовсисян забил в победном матче «Реала Солт-Лейк» и другие результаты
2017.04.16 07:42
МЛС. «Орландо» скромно обыграл «Рэд Буллз», «Канзаc Сити» не оставил шансов «Колорадо»
2017.04.10 06:04
МЛС. Гол Мовсисяна не спас «Реал Солт-Лейк» от поражения в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
2017.03.26 18:10
МЛС. «Нью-Йорк Сити» разгромил «Ди Си Юнайтед» благодаря дублю Вильи, «Аталанта Юнатед» забила шесть мячей в ворота «Миннесоты»
2017.03.13 22:41
2
МЛС. Гол Дос Сантоса не спас «Лос-Анджелес Гэлакси» от поражения в матче с «Далласом» и другие результаты
2017.03.06 19:01
1
2
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