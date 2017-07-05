Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    МЛС. «Реал Солт-Лейк» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси», «Колорадо» дома уступил «Сиэтлу»

    Завершились очередные матчи регулярного чемпионата МЛС, в котором «Лос-Анджелес Гэлакси» в разгромным счетом проиграл на своем поле «Реалу Солт-Лейк». Один из голов в составе гостей забил бывший футболист «Спартака» Юра Мовсисян, а у хозяев отличился бывший защитник сборной Англии и «Челси» Эшли Коул. Во второй встрече «Сиэтл» на выезде обыграл «Колорадо».

    МЛС. Регулярный чемпионат

    Колорадо – Сиэтл – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Демпси, 6; 0:2 – Брюин, 30; 1:2 – Баджи, 78; 1:3 – Демпси, 85.

    Лос-Анджелес Гэлакси – Реал Солт-Лейк – 2:6 (0:2)

    Голы: 0:1 – Руснак, 36; 1:1 – Эшли Коул, 41; 1:2 – Бекерман, 45+1; 1:3 – Мовсисян, 62; 1:4 – Саварино, 72; 1:5 – Саварино, 77; 1:6 – Плата, 80; 2:6 – Джэймисон, 89.

    Календарь МЛС

    Турнирная таблица МЛС

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2017 08:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 5 июля 2017, 11:23

      С победой! Мовсисяна с голом!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11