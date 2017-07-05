МЛС. «Реал Солт-Лейк» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси», «Колорадо» дома уступил «Сиэтлу»

Завершились очередные матчи регулярного чемпионата МЛС, в котором «Лос-Анджелес Гэлакси» в разгромным счетом проиграл на своем поле «Реалу Солт-Лейк». Один из голов в составе гостей забил бывший футболист «Спартака» Юра Мовсисян, а у хозяев отличился бывший защитник сборной Англии и «Челси» Эшли Коул. Во второй встрече «Сиэтл» на выезде обыграл «Колорадо».
МЛС. Регулярный чемпионат
Голы: 0:1 – Демпси, 6; 0:2 – Брюин, 30; 1:2 – Баджи, 78; 1:3 – Демпси, 85.
Лос-Анджелес Гэлакси – Реал Солт-Лейк – 2:6 (0:2)
Голы: 0:1 – Руснак, 36; 1:1 – Эшли Коул, 41; 1:2 – Бекерман, 45+1; 1:3 – Мовсисян, 62; 1:4 – Саварино, 72; 1:5 – Саварино, 77; 1:6 – Плата, 80; 2:6 – Джэймисон, 89.
Источник: Бомбардир.ру