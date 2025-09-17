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МЛС 2026
Команды
Сиэтл
€ 47,43 млн
Сиэтл
Сиэтл
МЛС 2026
Стадион:
Люмен Филд
Сайт:
http://www.soundersfc.com
Тренер:
Брайан Шметцер
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«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
Фото
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
2025.09.17 07:50
Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС
2025.09.04 14:16
Бускетс ударил игрока «Сиэтла» кулаком в подбородок
2025.09.01 15:00
1
Видео
Суарес плюнул в лицо сотруднику «Сиэтла» после поражения «Интер Майами» в финале Кубка лиг
2025.09.01 10:04
4
«Интер Майами» крупно проиграл в финале Кубка лиг, Месси не смог завоевать трофей
2025.09.01 08:50
Гол Миранчука на 99-й минуте принес «Атланте» ничью с «Сиэтлом»
2025.07.27 10:29
Клубный ЧМ. Победа «ПСЖ»; «Атлетико» выиграл, но вылетел
2025.06.24 00:01
Трансляция
«Сиэтл» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июня 2025
2025.06.23 18:44
«Сиэтл» – «ПСЖ»: прогноз и ставки на матч 23 июня 2025 с коэффициентом 1.82
2025.06.22 12:59
Прогноз на точный счет матча «Сиэтл Саундерс» – «ПСЖ»: Клубный чемпионат мира, 23 июня 2025
2025.06.22 10:23
Клубный ЧМ. «ПСЖ» проиграл «Ботафого», «Атлетико» победил «Сиэтл»
2025.06.20 07:53
4
Трансляция
«Сиэтл» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июня 2025
2025.06.19 23:50
«Сиэтл» – «Атлетико»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2025 с коэффициентом 1.95
2025.06.19 13:42
Прогноз на точный счет матча «Сиэтл» – «Атлетико»: Клубный чемпионат мира, 20 июня 2025
2025.06.19 09:45
КЧМ-2025. «Палмейрас» сыграл вничью с «Порту», «Ботафого» победил «Сиэтл»
2025.06.16 07:50
Трансляция
«Ботафого» – «Сиэтл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 июня 2025
2025.06.16 03:50
«Ботафого» – «Сиэтл»: прогноз и ставки на матч 16 июня 2025 с коэффициентом 2.20
2025.06.15 10:44
Прогноз на точный счeт матча «Ботафого» – «Сиэтл»: Клубный чемпионат мира, 16 июня 2025 года
2025.06.15 08:40
Футболист «Лос-Анджелес Гэлакси» сделал победный ассист с порванными крестами и вывел свою команду в финал плей-офф МЛС
2024.12.02 16:29
3
Аршавина звали в МЛС: «Был бы первым я, а не Миранчук»
2024.08.22 08:50
2
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
2024.04.17 08:59
3
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
2024.02.29 15:59
3
«Реал» узнал потенциальных соперников по клубному ЧМ
2023.01.13 15:15
39-летний Алвес получил предложение из МЛС
2022.07.10 22:20
2
«Сиэтл Саундерс» – победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ
2022.05.05 10:35
МЛС. «Коламбус» в финале разгромил «Сиэтл»
2020.12.13 08:23
Три клуба МЛС интересуются Пасторе
2020.06.06 22:20
Фото
«Сиэтл» – чемпион МЛС-2019
2019.11.11 06:42
6
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