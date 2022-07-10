- 13 января
- 15:15 «Реал» узнал потенциальных соперников по клубному ЧМ
- 10 июля 2022
- 22:20 39-летний Алвес получил предложение из МЛС 2
- 5 мая 2022
- 10:35 «Сиэтл Саундерс» – победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ
- 13 декабря 2020
- 08:23 МЛС. «Коламбус» в финале разгромил «Сиэтл»
- 6 июня 2020
- 22:20 Три клуба МЛС интересуются Пасторе
- 11 ноября 2019
- 06:42 Фото «Сиэтл» – чемпион МЛС-2019 6
- 31 октября 2019
- 10:23 «Торонто» сыграет с «Сиэтлом» в финале плей-офф МЛС
- 2 сентября 2019
- 09:22 Видео Ибрагимович забил в четвертом матче МЛС подряд
- 18 августа 2019
- 08:08 Ибрагимович в 21 матче сезона МЛС забил 20 голов
- 07:07 МЛС. Дубль Ибрагимовича помог «Лос-Анджелес Гэлакси» в меньшинстве сыграть вничью с «Сиэтлом»
- 25 сентября 2018
- 14:36 Видео Ибрагимович широкой улыбкой оценил исполнение гимна США семилетней девочкой перед матчем «Лос-Анджелес Гэлакси» 7
- 19 августа 2018
- 08:11 «Гэлакси» Ибрагимовича проиграл в США со счетом 0:5 3
- 5 марта 2018
- 06:07 Видео МЛС. «Сиэтл» дома уступил «Лос-Анджелесу»
- 15 декабря 2017
- 11:36 Видео Джовинко закопал монету на поле стадиона на удачу перед финалом МЛС
- 10 декабря 2017
- 06:29 МЛС. «Торонто» в финале обыграл «Сиэтл»
- 1 декабря 2017
- 11:30 Фото Защитник Панамы отметил выход на ЧМ-2018 татуировкой с изображением эмблемы турнира 2
- 09:32 Видео МЛС. «Сиэтл» уверенно переиграл «Хьюстон» и вышел в финал
- 24 сентября 2017
- 09:34 МЛС. «Ванкувер» обыграл «Колорадо» и другие результаты
- 6 августа 2017
- 07:55 МЛС. «Торонто» сыграл вничью с «Ди Си Юнайтед» и другие результаты
- 30 июля 2017
- 06:59 МЛС. «Канзас Сити» выиграл у «Чикаго» и другие результаты
- 8 июля 2017
- 22:13 Экс-игрок «Барселоны» Нельсон Мандела дебютирует за «Айнтрахт» 1
- 5 июля 2017
- 08:15 МЛС. «Реал Солт-Лейк» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси», «Колорадо» дома уступил «Сиэтлу» 1
- 1 июня 2017
- 06:25 МЛС. «Хьюстон» разгромил «Реал Солт-Лейк», сохранив лидерство в дивизионе, «Орландо» переиграл «Филадельфию»
- 18 мая 2017
- 10:55 МЛС. Пирло и Вилья не помогли «Нью-Йорк Сити», Жерсо сделал хет-трик в матче с «Сиэтлом»