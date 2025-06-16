16.06.2025, понедельник, 05:00
Клубный чемпионат мира, группа B, 1 тур
Клубный чемпионат мира, группа B, 1 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Ботафого
Ботафого
Сиэтл
29
Якоб Кастро
ВР
3
Травиан Соуза
ЦЗ
15
Коди Бейкер
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
85
Калани Косса-Рьенци
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
10
Педро де ла Вега
ПВ
14
Пол Ротрок
ЛФ
93
Георгий Миноунгу
ЛФ
11
Осазе Де Росарио
ЦФ
26
Эндрю Томас
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
4-2-1-1-2
12
Джон
13
Теллес
23
Кунья
2
Барбоза
2
Витиньо
40
Грегоре
17
Фрейтас
11
Саварино
37
Артур
39
Мастриани
11
Жезус
4-3-1-2
24
Фрай
16
Рольдан
20
Ки-Хи
25
Раген
5
Толо
3
Варгас
7
Рольдан
11
Русняк
77
Кент
19
Мусовски
27
Феррейра
13
Теллес
66
Куябано
66
Куябано
13
Теллес
17
Фрейтас
15
Данило
15
Данило
17
Фрейтас
11
Жезус
8
Родригес
8
Родригес
11
Жезус
39
Мастриани
32
Корреа
32
Корреа
39
Мастриани
11
Саварино
19
Кабрал
19
Кабрал
11
Саварино
27
Феррейра
10
де ла Вега
10
де ла Вега
27
Феррейра
77
Кент
14
Ротрок
14
Ротрок
77
Кент
19
Мусовски
11
Де Росарио
11
Де Росарио
19
Мусовски
5
Толо
8
Белл
8
Белл
5
Толо
20
Ки-Хи
27
Бейкер-Уайтинг
27
Бейкер-Уайтинг
20
Ки-Хи
Остались в запасе
Ботафого
Сиэтл
1
Рауль
ВР
24
Лео Линк
ВР
21
Маршал
ЛЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
28
Ньютон
ОП
25
Аллан
ЦП
10
Альваро Монторо
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Ренату Пайва
29
Якоб Кастро
ВР
3
Травиан Соуза
ЦЗ
15
Коди Бейкер
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
85
Калани Косса-Рьенци
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
13
Джордан Моррис
ЛВ
93
Георгий Миноунгу
ЛФ
26
Эндрю Томас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
1
Рауль
ВР
24
Лео Линк
ВР
21
Маршал
ЛЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
28
Ньютон
ОП
25
Аллан
ЦП
10
Альваро Монторо
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
Остались в запасе
29
Якоб Кастро
ВР
3
Травиан Соуза
ЦЗ
15
Коди Бейкер
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
85
Калани Косса-Рьенци
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
13
Джордан Моррис
ЛВ
93
Георгий Миноунгу
ЛФ
26
Эндрю Томас
ЦФ
Главный тренер
Ренату Пайва
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Ботафого - Сиэтл
2
2
Всего ударов по воротам
12
23
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
0
4
Нарушения
18
6
Количество передач
412
594
Сейвы
3
4
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
5
10
Блокированные удары
1
9
Удары из пределов штрафной
9
16
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Ботафого» против «Сиэтла», 1-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 июня в 05:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ботафого» – «Сиэтл»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»