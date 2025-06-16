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Смотреть прямую трансляцию матча «Ботафого» против «Сиэтла», 1-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 июня в 05:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ботафого» – «Сиэтл»