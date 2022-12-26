Брайан Шметцер
Тренер
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Шметцер
|Команда
|Сиэтл
|Гражданство
|США
|Дата рождения
|18 августа 1962
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Шметцер
|Команда
|Сиэтл
|Гражданство
|США
|Дата рождения
|18 августа 1962
|Дата
|Матч
|Турнир
|27.02.2023
|Сиэтл
|4 : 0
|Колорадо
|США. МЛС, 2 тур
|05.03.2023
|Сиэтл
|2 : 0
|Реал Солт-Лейк
|США. МЛС, 3 тур
|12.03.2023
|Цинциннати
|1 : 0
|Сиэтл
|США. МЛС, 4 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Сиэтл
|34
|2
|1
|31
|Дата
|Матч
|27.02.2023
|Сиэтл
|4 : 0
|Колорадо
|05.03.2023
|Сиэтл
|2 : 0
|Реал Солт-Лейк
|12.03.2023
|Цинциннати
|1 : 0
|Сиэтл
|18.03.2023
|Сиэтл
|0 : 0
|Лос-Анджелес
|26.03.2023
|Канзаc Сити
|0 : 0
|Сиэтл
|02.04.2023
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0 : 0
|Сиэтл
|09.04.2023
|Сиэтл
|0 : 0
|Сент-Луис
|16.04.2023
|Портленд
|0 : 0
|Сиэтл
|23.04.2023
|Сиэтл
|0 : 0
|Миннесота Юнайтед
|30.04.2023
|Реал Солт-Лейк
|0 : 0
|Сиэтл
|07.05.2023
|Сиэтл
|0 : 0
|Канзаc Сити
|14.05.2023
|Хьюстон
|0 : 0
|Сиэтл
|18.05.2023
|Сиэтл
|0 : 0
|Остин
|21.05.2023
|Ванкувер Уайткепс
|0 : 0
|Сиэтл
|28.05.2023
|Сиэтл
|0 : 0
|Нью-Йорк Ред Буллз
|01.06.2023
|Сиэтл
|0 : 0
|Сан-Хосе
|03.06.2023
|Сиэтл
|0 : 0
|Портленд
|11.06.2023
|Шарлотт
|0 : 0
|Сиэтл
|22.06.2023
|Лос-Анджелес
|0 : 0
|Сиэтл
|25.06.2023
|Сиэтл
|0 : 0
|Орландо Сити
|02.07.2023
|Сиэтл
|0 : 0
|Хьюстон
|09.07.2023
|Ванкувер Уайткепс
|0 : 0
|Сиэтл
|13.07.2023
|Сан-Хосе
|0 : 0
|Сиэтл
|16.07.2023
|Сиэтл
|0 : 0
|Даллас
|21.08.2023
|Сиэтл
|0 : 0
|Атланта Юнайтед
|27.08.2023
|Миннесота Юнайтед
|0 : 0
|Сиэтл
|31.08.2023
|Остин
|0 : 0
|Сиэтл
|03.09.2023
|Сиэтл
|0 : 0
|Портленд
|17.09.2023
|Даллас
|0 : 0
|Сиэтл
|21.09.2023
|Колорадо
|0 : 0
|Сиэтл
|01.10.2023
|Нэшвилл
|0 : 0
|Сиэтл
|05.10.2023
|Сиэтл
|0 : 0
|Лос-Анджелес Гэлакси
|08.10.2023
|Сиэтл
|0 : 0
|Ванкувер Уайткепс
|22.10.2023
|Сент-Луис
|0 : 0
|Сиэтл