Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Брайан Шметцер

    Тренер
    Имя Брайан
    Фамилия Шметцер
    Команда Сиэтл
    Гражданство США
    Дата рождения 18 августа 1962
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    27.02.2023 Сиэтл 4 : 0 Колорадо США. МЛС, 2 тур
    05.03.2023 Сиэтл 2 : 0 Реал Солт-Лейк США. МЛС, 3 тур
    12.03.2023 Цинциннати 1 : 0 Сиэтл США. МЛС, 4 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сиэтл 34 2 1 31
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.02.2023 Сиэтл 4 : 0 Колорадо
    05.03.2023 Сиэтл 2 : 0 Реал Солт-Лейк
    12.03.2023 Цинциннати 1 : 0 Сиэтл
    18.03.2023 Сиэтл 0 : 0 Лос-Анджелес
    26.03.2023 Канзаc Сити 0 : 0 Сиэтл
    02.04.2023 Лос-Анджелес Гэлакси 0 : 0 Сиэтл
    09.04.2023 Сиэтл 0 : 0 Сент-Луис
    16.04.2023 Портленд 0 : 0 Сиэтл
    23.04.2023 Сиэтл 0 : 0 Миннесота Юнайтед
    30.04.2023 Реал Солт-Лейк 0 : 0 Сиэтл
    07.05.2023 Сиэтл 0 : 0 Канзаc Сити
    14.05.2023 Хьюстон 0 : 0 Сиэтл
    18.05.2023 Сиэтл 0 : 0 Остин
    21.05.2023 Ванкувер Уайткепс 0 : 0 Сиэтл
    28.05.2023 Сиэтл 0 : 0 Нью-Йорк Ред Буллз
    01.06.2023 Сиэтл 0 : 0 Сан-Хосе
    03.06.2023 Сиэтл 0 : 0 Портленд
    11.06.2023 Шарлотт 0 : 0 Сиэтл
    22.06.2023 Лос-Анджелес 0 : 0 Сиэтл
    25.06.2023 Сиэтл 0 : 0 Орландо Сити
    02.07.2023 Сиэтл 0 : 0 Хьюстон
    09.07.2023 Ванкувер Уайткепс 0 : 0 Сиэтл
    13.07.2023 Сан-Хосе 0 : 0 Сиэтл
    16.07.2023 Сиэтл 0 : 0 Даллас
    21.08.2023 Сиэтл 0 : 0 Атланта Юнайтед
    27.08.2023 Миннесота Юнайтед 0 : 0 Сиэтл
    31.08.2023 Остин 0 : 0 Сиэтл
    03.09.2023 Сиэтл 0 : 0 Портленд
    17.09.2023 Даллас 0 : 0 Сиэтл
    21.09.2023 Колорадо 0 : 0 Сиэтл
    01.10.2023 Нэшвилл 0 : 0 Сиэтл
    05.10.2023 Сиэтл 0 : 0 Лос-Анджелес Гэлакси
    08.10.2023 Сиэтл 0 : 0 Ванкувер Уайткепс
    22.10.2023 Сент-Луис 0 : 0 Сиэтл
    • Читайте нас: 
    11