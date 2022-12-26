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  • Названы 15 претендентов на звание лучшего тренера 2022 года по версии IFFHS

Названы 15 претендентов на звание лучшего тренера 2022 года по версии IFFHS

26 декабря 2022, 08:00

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера мира в 2022 году.

Имя победителя объявят в начале января.

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Источник: IFFHS
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