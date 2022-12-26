Названы 15 претендентов на звание лучшего тренера 2022 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера мира в 2022 году.
- Карло Анчелотти («Реал»)
- Лучано Спаллетти («Наполи»)
- Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)
- Унаи Эмери («Астон Вилла»)
- Альберт Риера («Окленд Сити»)
- Юрген Клопп («Ливерпуль»)
- Юлиан Нагельсман («Бавария»)
- Жозе Моуринью («Рома»)
- Абель Феррейра («Палмейрас»)
- Доривал Жуниор («Фламенго»)
- ЛуисЛуис Фелипе Сколари («Атлетико Паранаэнсе»)
- Хуго Ибарра («Бока Хуниорс»)
- Оливер Глазнер («Айнтрахт»)
- Валид Реграги (сборная Марокко)
- Брайан Шметцер («Сиэтл»)
Имя победителя объявят в начале января.
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Источник: IFFHS