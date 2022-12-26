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    Валид Реграги

    Тренер
    Имя Валид
    Фамилия Реграги
    Команда Марокко
    Гражданство Марокко
    Дата рождения 23 сентября 1975
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Марокко 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.11.2022 Марокко 3 : 0 Грузия
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