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    Гари Невилл назвал лучшего тренера ЧМ-2022

    Экс-футболист сборной Англии Гари Невилл рассказал, какого тренера считает лучшим на чемпионате мира-2022.

    «Валид Реграги – лучший тренер турнира. Не имеет значения, что произойдет в финале. Главная история ЧМ – это сборная Марокко», – считает Невилл.

    • Марокко – 1-я африканская сборная, вышедшая в полуфинал ЧМ.
    • В 1/2 финала марокканцы проиграли Франции – 0:2.
    • В матче за 3-е место команда Реграги уступила Хорватии – 1:2.

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    Источник: Sky Sports

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