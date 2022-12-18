Гари Невилл назвал лучшего тренера ЧМ-2022

Экс-футболист сборной Англии Гари Невилл рассказал, какого тренера считает лучшим на чемпионате мира-2022.

«Валид Реграги – лучший тренер турнира. Не имеет значения, что произойдет в финале. Главная история ЧМ – это сборная Марокко», – считает Невилл.

Марокко – 1-я африканская сборная, вышедшая в полуфинал ЧМ.

В 1/2 финала марокканцы проиграли Франции – 0:2.

В матче за 3-е место команда Реграги уступила Хорватии – 1:2.

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