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Гари Невилл
Гари Невилл
Англия
18 февраля 1975 (51)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
28 сентября
Игру Аргентины в финале ЧМ-2026 сравнили с мешком дерьма
21 июля
6
Гари Невилл спрогнозировал победителя ЧМ-2026
26 июня
2
Невилл – о поведении Мартинелли: «Удивлен, что ему никто не врезал»
9 января
В Зал славы АПЛ включили нового участника
2025.10.25 19:32
Гари Невилл посоветовал «Манчестер Юнайтед» подписать шесть футболистов
2025.05.20 18:42
Бекхэм купил еще один футбольный клуб
2025.05.08 16:48
1
Гари Невилл назвал единственный топ-трансфер «Манчестер Юнайтед» за 10 лет
2024.11.04 14:48
Фото
Кукурелья ответил Невиллу, который считал Марка слабым местом сборной Испании
2024.07.15 19:00
9
Невилл назвал величайшего игрока в истории сборной Англии
2024.07.13 15:50
Невилл шокирован количеством голов Роналду за карьеру
2024.06.24 09:34
1
Каррагер раскрыл реакцию Гарри Невилла на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»
2024.02.02 15:55
Символическая сборная сезона АПЛ по версии Гари Невилла
2024.01.02 19:19
Невилл жестко отреагировал на поражение «МЮ» от «Форест»
2023.12.31 10:35
1
Невилл: «Ни один фанат «МЮ» не верит, что «Ливерпулю» можно не проиграть»
2023.12.17 18:13
1
Гари Невилл включился в спор Гвардиолы и Каррагера
2023.12.06 21:56
1
Гари Невилл назвал желаемого тренера для «Манчестер Юнайтед»
2023.11.23 10:38
Невилл назвал игрока «МЮ», которого нужно выгнать
2023.11.03 20:08
3
Чарльтон стал лучшим игроком в истории «МЮ» по версии FourFourTwo, Роналду — 11-й
2023.10.24 08:51
Гари Невилл ответил, попадет ли «Манчестер Юнайтед» в топ-5 АПЛ
2023.10.09 23:31
Гари Невилл объяснил, почему «Ливерпуль» не станет чемпионом в этом сезоне
2023.10.02 10:50
Гари Невилл сделал выбор между Роналду и Месси
2023.09.29 17:45
1
Символическая сборная сезона АПЛ от Гари Невилла
2023.05.23 13:50
Невилл составил символическую сборную из партнеров по ходу карьеры
2023.05.12 23:00
Гари Невилл определил позиции, которые стоит усилить «Манчестер Юнайтед»
2023.04.22 15:47
Невилл считает, что чемпионом Англии станет «Ман Сити», а не «Арсенал»
2023.01.23 01:56
3
Гари Невилл: «Я бы не хотел сыграть против Мудрика»
2023.01.21 22:52
8
Гари Невилл: «Арсенал» не выиграет АПЛ»
2023.01.16 12:34
2
Гари Невилл назвал лучшего молодого игрока ЧМ-2022
2022.12.18 05:40
1
Гари Невилл назвал лучшего тренера ЧМ-2022
2022.12.18 03:25
1
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