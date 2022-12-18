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Гари Невилл
Главные новости
Сборная России поучаствует в международном турнире, «ПСЖ» сомневается в Месси, игрок «Спартака» выбыл до конца сезона и другие новости
01:03
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00:30
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Гари Невилл
Тренер
Имя
Гари
Фамилия
Невилл
Гражданство
Англия
Дата рождения
18 февраля 1975
Статистика
Новости
Статьи
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2015/2016
Испания. Примера 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Валенсия
2
0
1
1
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
03.02.2016
Барселона
7 : 0
Валенсия
10.02.2016
Валенсия
1 : 1
Барселона
23 января
01:56
Невилл считает, что чемпионом Англии станет «Ман Сити», а не «Арсенал»
5
21 января
22:52
Гари Невилл: «Я бы не хотел сыграть против Мудрика»
7
16 января
12:34
Гари Невилл: «Арсенал» не выиграет АПЛ»
4
18 декабря 2022
05:40
Гари Невилл назвал лучшего молодого игрока ЧМ-2022
1
03:25
Гари Невилл назвал лучшего тренера ЧМ-2022
14 декабря 2022
15:02
Невилл: «Ливакович остановился, а Альварес врезался в него. Это не пенальти»
13
12 декабря 2022
20:43
Гари Невилл прокомментировал реакцию Роналду на вылет сборной Португалии с ЧМ-2022
1
11 декабря 2022
03:08
«Не судья, а посмешище». Невилл – об арбитре матча Англия – Франция
6
17 ноября 2022
18:35
Невилл: «МЮ» должен расторгнуть контракт с Роналду. Иначе любой игрок сможет критиковать клуб»
7
15 ноября 2022
10:44
Роналду раскритиковал Руни и Невилла: «Пользуются моим именем, чтобы привлечь внимание к себе»
5
1 ноября 2022
08:59
Фердинанд: «Роналду не ответит на звонок Невилла, все кончено. Я бы на его месте пожал руку»
2
08:53
Невилл – о поведении Роналду: «Мы с Каррагером на получим рождественские открытки»
1
08:44
Фото
Роналду проигнорировал Невилла, не пожав ему руку перед матчем АПЛ
1
17 августа 2022
13:41
Невилл: «Роналду обещал рассказать правду? Пусть говорит сейчас»
6
16 августа 2022
11:09
Невилл: «Манчестер Юнайтед» – кладбище для футболистов»
14 августа 2022
08:39
Невилл назвал результаты «Манчестер Юнайтед» достижением. Команда идет в АПЛ последней
27 июля 2022
12:45
«Это аморально». У «Барселоны» есть долг по зарплате перед де Йонгом
2
3 июля 2022
12:33
Гари Невилл: «Салах переиграл «Ливерпуль»
25 июня 2022
00:03
Невилл считает, что «Манчестер Юнайтед» превратился в кладбище футболистов
4
24 апреля 2022
11:49
Гари Невилл – о словах Мактоминея про проблемы в «МЮ»: «Как плохо должно быть, чтобы сказать такое в эфире»
20 апреля 2022
11:42
Гари Невилл: «Игроки «МЮ» ждут конца сезона, чтобы спрятаться за нового тренера и обвинить старого»
09:48
Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» – пустое место. Хуже не бывает»
2
30 марта 2022
23:13
Гари Невилл: «Думаю, «Манчестер Юнайтед» назначит тен Хага»
21:49
Гари Невилл предложил снести «Олд Траффорд»
5
23 марта 2022
20:43
Гари Невилл: «Выбрал бы на пост тренера «МЮ» Почеттино»
2
7 ноября 2021
13:39
Гари Невилл: «Вудворд перед уходом из «Манчестер Юнайтед» не хочет, чтобы его последним действием было увольнение Сульшера»
8 июля 2021
13:43
Невилл – о выходе Англии в финал Евро: «Это государственный праздник. Вся страна в экстазе»
2
19 апреля 2021
23:20
Невилл – о «Тоттенхэме» и «Арсенале» в Суперлиге: «Я лучше посмотрю на чемпионов Сан-Марино, чем на игру этих двух команд»
3
3 мая 2020
15:50
Гари Невилл: «АПЛ напугана до смерти. Клубы боятся ответственности, поэтому никто во всеуслышание не говорит о возобновлении сезона»
1 мая 2020
14:29
Невилл предложил доиграть сезон АПЛ за пределами Англии
4
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07.08.2016 22:05
Погба возвращается в «МЮ». «Ростов» может остаться без спонсора. Дайджест событий дня
Бердыев выбирает между сборной и «Спартаком». «МЮ» выиграл Суперкубок Англии. ЦСКА одержал первую победу в чемпионате. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
8
29.06.2016 13:00
Кто возглавит и окончательно добьет сборную Англии
Английские СМИ назвали список кандидатов на пост главного тренера сборной Англии. От представленных фамилий становится страшно за будущее английской команды. Есть вероятность, что на чемпионат мира в Россию Руни и его партнеры не поедут.
6
01.04.2016 09:00
Пусть говорят. Как телеэксперты проваливались на тренерском поприще
Профессии эксперта и тренера несовместимы. Увольнение Гари Невилла – лишнее тому подтверждение. «Бомбардир» вспоминает других журналистов, капитально провалившихся на позиции тренера.
5
30.03.2016 21:15
«Валенсия» уволила Невилла. Вице-капитан «Фенербахче» попался на допинге. Дайджест событий дня
«Кубань» грозила бойкотировать матч с «Амкаром». Матье рискует пропустить Евро после фола Кокорина. Демикелиса хотят наказать за игру на ставках. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
2
06.02.2016 23:40
«Лестер» оторвался от преследователей. Виллаш-Боаш – в шорт-листе «Валенсии». Дайджест событий дня
Левандовски торгуется в «Баварией». Черышев рассматривает вариант отъезда из Испании. «Спартак» почти приобрел Мельгарехо. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
1
04.02.2016 18:00
От «Барселоны» до «Барселоны». Как Гари Невилл шел к провалу
Гари Невилл променял работу телевизионного эксперта на шанс быть тренером большого клуба и вчера проиграл «Барселоне» - 0:7. «Бомбардир» на примере цитат и фактов объясняет, почему назначение Невилла было ошибкой. Прежде всего, для него самого.
1
03.01.2016 18:49
Гари Невилл против «Реала»
Новый тренер «Валенсии» бросит вызов своему старому знакомому – Рафаэлю Бенитесу. Мы расскажем все, что нужно знать о сегодняшнем противостоянии.
1
09.12.2015 00:33
Аленичева не уволят. Сычев будет играть за любителей. Дайджест событий дня
«Брага» планирует продлить контракт с российским вратарем. ЦСКА покинул еврокубки. Невилл хочет видеть Фалькао в «Валенсии». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
2
06.12.2015 23:40
Халк может пропустить матч в Лиге чемпионов. Спаллетти возглавит «Рому». Дайджест событий дня
«Валенсия» интересуется Варди. Мельгарехо может покинуть «Кубань». «Челси» не нужны новые футболисты. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
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