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    Гари Невилл

    Тренер
    Имя Гари
    Фамилия Невилл
    Гражданство Англия
    Дата рождения 18 февраля 1975
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Валенсия 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    03.02.2016 Барселона 7 : 0 Валенсия
    10.02.2016 Валенсия 1 : 1 Барселона
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