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    Символическая сборная сезона АПЛ от Гари Невилла

    Гари Невилл составил собственную версию символической сборной АПЛ по итогам сезона-2022/23.

    В нее вошли футболисты «Манчестер Сити», «Арсенала», «Ньюкасла» и «Брайтона».

    Вратарь: Ник Поп («Ньюкасл»);

    Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл»), Вильям Салиба («Арсенал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Первис Эступиньян («Брайтон»);

    Полузащитники: Мартин Эдегор («Арсенал»), Родри, Кевин Де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»);

    Нападающие: Букайо Сака («Арсенал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Габриэль Мартинелли («Арсенал»).

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    Источник: Daily Mail

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