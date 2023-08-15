Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Гари Невилл
Гари Невилл
Завершил карьеру
18 февраля 1975 (51), Бери
| Защитник
178 см | 74 кг
Англия
Статистика
Новости
Публикации
«Будем ждать, когда снова переобуется»: Мудрик жестко прошелся по Невиллу
2023.08.15 08:28
4
Невилл – о работе с «Валенсией»: «Я просыпался и думал не о футболе, а о колонке в газете, потому что у меня были другие дела в Манчестере»
2019.09.06 06:51
2
Гари Невилл: «Я знаю, кто отвечает за трансферы в любом клубе АПЛ, кроме «МЮ»
2019.05.07 11:47
2
Де Брюйне сравнили с Бекхэмом по точности навесов
2017.09.10 10:49
Невилл считает, что Руни пора уходить
2017.05.23 06:18
Невилл: «Рэшфорд вскоре достигнет уровня Гризманна»
2017.02.26 09:07
Фото
УЕФА поздравил Гари Невилла с днем рождения
2017.02.19 02:47
Бывший президент «Валенсии»: «Невилл – худший тренер в истории»
2017.01.07 07:50
5
Гари Невилл не считает «Арсенал» морально сильной командой
2016.12.19 19:59
Гари Невилл: «Я не шеф-повар, но стейк готовить умею»
2016.12.12 20:59
Клопп: «Если Невилл провалился как тренер, то почему он имеет право судить игроков на телевидении?»
2016.12.12 19:29
4
Кариус: «Меня не волнует критика Невилла. Недолгое время он был тренером, а теперь снова эксперт»
2016.12.09 21:00
Гари Невилл знал о своем увольнении из «Валенсии» еще до паузы на матчи сборных
2016.04.01 22:26
Невилл может вернуться на телеканал Sky Sports
2016.04.01 09:05
3
«Валенсия» — «Атлетико». Онлайн-трансляция
2016.03.06 22:05
Гари Невилл: «Рано праздновать»
2016.02.19 07:00
Гари Невилл: «Некрологи написаны»
2016.02.08 07:50
Виллаш-Боаш может возглавить «Валенсию»
2016.02.06 09:13
3
Моуринью: «Невилл? На тренерской скамье он не сможет остановить видео и передвинуть игроков»
2015.12.05 07:54
2
Фердинанд: «Если у Невилла получится в «Валенсии», он может возглавить «МЮ»
2015.12.03 08:39
Гари Невилл возглавил «Валенсию»
2015.12.02 15:32
4
Роджерс может возглавить сборную Англии
2015.10.08 08:42
4
Гари Невилл: «Терри надо смириться с новой ролью»
2015.08.23 07:08
2
Гари Невилл считает, что в ситуации с Де Хеа виновато руководство «Манчестер Юнайтед»
2015.08.15 21:17
Главные новости
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
1
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
2
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
75
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:38
2
Видео
Соболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
Вчера, 21:27
18
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
Вчера, 20:54
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+