Гари Невилл не считает «Арсенал» морально сильной командой

Футбольный эксперт Sky Sports Гари Невилл выразил несогласие с заявлением главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера о психологической мощи лондонского клуба.

«Я не согласен с его словами о моральной силе. Не думаю, что это так. Во второй половине матча «Манчестер Сити» начал прессинговать физически. С того момента игроки «Арсенала» просто ходили по полю в столь важной игре», — сказал экс-капитан «Манчестер Юнайтед».

Напомним, «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» со счетом 2:1 в матче 17 тура английской Премьер-лиги.