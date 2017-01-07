Бывший президент «Валенсии»: «Невилл – худший тренер в истории»

Бывший президент «Валенсии» Пако Ройг считает экс-наставника команды Гари Невилла худшим тренером в истории футбола.

Напомним, что британский специалист возглавил испанский клуб в декабре 2015 года. При нем команда выиграла лишь три из 16-ти матчей чемпионата.

«Что после этого можно сказать о действующих владельцах «Валенсии»?! Они пригласили дилетанта в лице Невилла, который в итоге оказался худшим тренером в истории. Я никогда и ничего подобного не видел», – заявил Ройг.