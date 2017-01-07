Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бывший президент «Валенсии»: «Невилл – худший тренер в истории»

    Бывший президент «Валенсии» Пако Ройг считает экс-наставника команды Гари Невилла худшим тренером в истории футбола.

    Напомним, что британский специалист возглавил испанский клуб в декабре 2015 года. При нем команда выиграла лишь три из 16-ти матчей чемпионата.

    «Что после этого можно сказать о действующих владельцах «Валенсии»?! Они пригласили дилетанта в лице Невилла, который в итоге оказался худшим тренером в истории. Я никогда и ничего подобного не видел», – заявил Ройг.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.01.2017 07:50
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 7 января 2017, 15:20

      Теперь Невилла только в России ждут)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +322

      Gerero2198 7 января 2017, 13:56

      Сложно теперь будет выбраться из той задницы в которую угодили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 7 января 2017, 11:53

      авантюрное решение было с невиллом... то, что он играл у фергюссона еще ж ниче не гарантирует..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 7 января 2017, 11:22

      Не знаю, насколько надо не разбираться в футболе, чтобы тренера приглашать за его хорошую футбольную карьеру. Столько примеров, что блестящий футболист оказывался абсолютно никаким тренером. И наоборот

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Трон 7 января 2017, 09:16

      Да безпонтовый,в натуре

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11