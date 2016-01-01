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    Гари Невилл: «Я знаю, кто отвечает за трансферы в любом клубе АПЛ, кроме «МЮ»

    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и эксперт на ТВ Гари Невилл раскритиковал клуб за трансферную политику.

    «Они привлекают лучших тренеров, но у них не получается добиться успеха в клубе. Вы начинаете задаваться вопросом – это тренер виноват? В этом клубе есть культурная проблема, она глубокая. Решения неправильные, выбор игроков плохой.

    Кто будет подписывать игроков этим летом? Касательно любого другого футбольного клуба в этой стране я мог бы сказать вам, кто отвечает за трансферы. А относительно «Манчестер Юнайтед» я понятия не имею.

    У них все еще есть главный скаут сэра Алекса, у них все еще есть скаут Луи ван Гаала, у них все еще есть скаут Дэвида Мойеса. У клуба четыре или пять человек, отвечающих за подбор игроков. Я думаю, что есть еще один парень, который был назначен генеральным директором.

    Так кто же отвечает за комплектацию состава? Кто имеет решающее слово?» – задается вопросом бывший защитник.

    • «МЮ» с 66 очками находятся на шестом месте АПЛ.
    • Клуб гарантировал участие в Лиге Европы и точно не поборется за Лигу чемпионов.

    Источник: Sky Sport

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    Сегодня, 11:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +621

      Den Bull 1 час назад

      Если так и есть то это печально.

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