Клопп: «Если Невилл провалился как тренер, то почему он имеет право судить игроков на телевидении?»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал эксперта Sky Sports Гари Невилла, который в последнее время негативно высказывается в адрес голкипера Лориса Кариуса.

«Если Невилл провалился как тренер, то почему он имеет право судить игроков на телевидении? Я не прислушиваюсь к словам экспертов. Думаю, Джейми Каррагер вряд ли позитивно отзывается об игроках «Манчестер Юнайтед». Братья Невиллы не любят «Ливерпуль», и у меня нет к ним никаких претензий. Кстати, меня нет в Twitter, поэтому если кто-то из них хочет что-то мне сообщить, интернет не поможет. Эксперты — это бывшие игроки, которые забыли, как чувствуется давление в твою сторону», — сказал Клопп.