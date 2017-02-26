Невилл: «Рэшфорд вскоре достигнет уровня Гризманна»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил прогресс нападающего Маркуса Рэшфорда.

«Рэшфорд уже сейчас достиг достаточно серьезного уровня. У него еще много времени впереди, чтобы проявить себя еще ярче. Сейчас все говорят об Антуане Гризманне, а Маркус через два-три года достигнет его уровня.

Сейчас Рэшфорд играет рядом с Ибрагимовичем, учится у него. Поэтому он может стать одним из лучших игроков мира. За эту возможность нужно цепляться», – приводит слова Невилла The Times.

В текущем сезоне 19-летний футболист провел 20 матчей в Премьер-лиге, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.