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    Гари Невилл - статистика

    Имя Гари
    Фамилия Невилл
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Бери
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 февраля 1975 (48 лет)
    Рост 178
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Манчестер Юнайтед 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.10.2010 73' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 3:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
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