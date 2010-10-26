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Англия. Кубок лиги
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон: обзор матча 26 октября 2010
Манчестер Юнайтед
26.10.2010, вторник, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
56'
Бебе
71'
П. Джи Сун
90'
Чичарито
60'
Д. Элокоби
77'
К. Фоли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
Замена
Р. Моррисон
️️️️
П. Джи Сун
+3
ГОЛ! 3:2!
Чичарито
Пас отдал
Д. Гибсон
Замена
К. Дойл
️️️️
М. Джарвис
Замена
Чичарито
️️️️
Бебе
Замена
М. Бент
️️️️
С. Эбанкс-Блейк
ГОЛ! 2:2!
К. Фоли
Пас отдал
С. Флетчер
Замена
Г. Невилл
️️️️
Фабио
ГОЛ! 2:1!
П. Джи Сун
Пас отдал
Ф. Македа
Желтая карточка
Д. Гибсон
ГОЛ! 1:1!
Д. Элокоби
ГОЛ! 1:0!
Бебе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
6
Крис Смоллинг
ЛЗ
30
Уэс Браун
(К)
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
12
Бебе
ЛВ
24
Даррон Гибсон
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
32
Габриэль Обертан
АП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
12
Стивен Хант
ЦП
28
Майкл Мансьенн
ЦП
16
Мэттью Джарвис
ПП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
11
Равель Моррисон
АП
23
Магнус Эйкрем
АП
14
Чичарито
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
0
Маркус Бент
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
4-3-2-1
13
Амос
6
Смоллинг
30
Браун
35
Эванс
2
Фабио
33
Пак Джи Сун
16
Кэррик
24
Гибсон
12
Бебе
32
Обертан
9
Македа
4-4-2
13
Хеннесси
44
Фоли
22
Муйоколо
6
Берра
6
Элокоби
16
Джарвис
12
Хант
28
Мансьенн
3
Джонс
26
Флетчер
9
Эбанкс-Блейк
33
Пак Джи Сун
11
Моррисон
11
Моррисон
33
Пак Джи Сун
2
Фабио
0
Невилл
0
Невилл
2
Фабио
12
Бебе
14
Чичарито
14
Чичарито
12
Бебе
9
Эбанкс-Блейк
0
Бент
0
Бент
9
Эбанкс-Блейк
16
Джарвис
9
Дойл
9
Дойл
16
Джарвис
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
23
Магнус Эйкрем
АП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
1
Маркус Ханеманн
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
23
Магнус Эйкрем
АП
Остались в запасе
1
Маркус Ханеманн
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Посещаемость:
46083 из 75731 зрителей (60%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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