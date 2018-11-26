Мик МакКарти
Тренер
|Имя
|Мик
|Фамилия
|МакКарти
|Команда
|Блэкпул
|Гражданство
|Ирландия
|Дата рождения
|7 февраля 1959
|Имя
|Мик
|Фамилия
|МакКарти
|Команда
|Блэкпул
|Гражданство
|Ирландия
|Дата рождения
|7 февраля 1959
|Дата
|Матч
|Турнир
|15.02.2023
|Суонси
|2 : 1
|Блэкпул
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|18.02.2023
|Блэкпул
|1 : 0
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|21.02.2023
|Блэкберн
|1 : 0
|Блэкпул
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|25.02.2023
|Рединг
|3 : 1
|Блэкпул
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|04.03.2023
|Блэкпул
|0 : 0
|Бернли
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|11.03.2023
|Бристоль Сити
|2 : 0
|Блэкпул
|Англия. Чемпионшип, 36 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Блэкпул
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Матч
|28.01.2023
|Саутгемптон
|2 : 1
|Блэкпул