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    Мик МакКарти

    Тренер
    Имя Мик
    Фамилия МакКарти
    Команда Блэкпул
    Гражданство Ирландия
    Дата рождения 7 февраля 1959
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    15.02.2023 Суонси 2 : 1 Блэкпул Англия. Чемпионшип, 32 тур
    18.02.2023 Блэкпул 1 : 0 Сток Сити Англия. Чемпионшип, 33 тур
    21.02.2023 Блэкберн 1 : 0 Блэкпул Англия. Чемпионшип, 29 тур
    25.02.2023 Рединг 3 : 1 Блэкпул Англия. Чемпионшип, 34 тур
    04.03.2023 Блэкпул 0 : 0 Бернли Англия. Чемпионшип, 35 тур
    11.03.2023 Бристоль Сити 2 : 0 Блэкпул Англия. Чемпионшип, 36 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Блэкпул 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    28.01.2023 Саутгемптон 2 : 1 Блэкпул
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