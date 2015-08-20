Фримпонг: «Колыванов лучше Венгера раскрывает игроков»

Полузащитник "Уфы" Эммануэль Фримпонг сравнил главного тренера своего клуба Игоря Колыванова с наставником "Арсенала":

- 1 сентября исполнится ровно год, как вы в России. Чего было больше за это время - хорошего или плохого?

- Плохого почти не припомню - как в профессиональном, так и в бытовом плане. С самого первого дня я счастлив находиться в Уфе и играть в местной команде. С определенными сложностями столкнулся только из-за незнания языка. Большинство жителей России не говорят по-английски - это затрудняет процесс коммуникации. Тем не менее, я освоился в городе, чувствую себя здесь как дома.

- Игорь Колыванов - представитель нового поколения тренеров. Вы сразу сработались с молодым специалистом?

- Я выступал под руководством многих именитых наставников. Это и Арсен Венгер, и Мартин Йол, и Мик Маккарти. Могу с уверенностью сказать, что Колыванов - лучший среди них в плане взаимоотношения с футболистами. Он часто беседует с нами, изучает наши возможности, игровой стиль. Для меня это очень важно! Неудивительно, что главный тренер пользуется огромным уважением в команде.

- Готовы сравнить Колыванова с тем же Венгером?

- С трудом. Все-таки француз намного старше и работает в «Арсенале» почти 20 лет. Это очень талантливый специалист. Но знаете, если бы мне предстояло выбрать кого-то одного, не задумываясь пошел бы к Колыванову. У него лучше поставлены отношения тренер -- игрок, и он умеет раскрывать способности подопечных.