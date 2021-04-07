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Эммануэль Фримпонг
Эммануэль Фримпонг
Завершил карьеру
10 января 1992 (34), Аккра
#5 | Полузащитник
178 см
Гана | Англия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фримпонг: «Русские игроки с утра пьют водку, а потом носятся как Болт. Они всегда в форме»
2021.04.07 19:55
20
Экс-игрок «Уфы» и тульского «Арсенала» Фримпонг завершил карьеру в 27 лет из-за проблем со здоровьем
2019.03.08 14:44
2
Юрченко: «В «Уфе» Фримпонг бегал по раздевалке и тряс своим жезлом»
2018.05.08 22:31
8
Фримпонг назвал Аршавина худшим по тренировкам в «Арсенале»
2018.04.02 10:28
9
Экс-игрок «Уфы» Фримпонг перешел в кипрский «Эрмис»
2017.08.18 13:31
2
Фото
Фримпонг перешел в клуб из Швеции
2017.02.22 01:40
4
Тульский «Арсенал» расторг контракт с Фримпонгом
2017.02.20 20:36
2
Гендиректор «Арсенала»: «Согласованности с арендой Фримпонга в Швецию нет»
2017.01.30 16:50
1
Фримпонг намерен сменить «Арсенал» на «Эскилстуну»
2017.01.23 06:20
3
Фримпонг: «Практикуюсь плохим русским словам на друзьях и их девушках»
2016.11.17 14:00
1
Фримпонг: «То, что я хочу стать порнозвездой и гангстером, – шутка»
2016.11.17 12:03
Фримпонг: «Российские болельщики не любят футбол, потому что для них хоккей – спорт номер один»
2016.11.17 11:14
15
Фримпонг: «Если была бы возможность попробовать себя в другой команде, выбрал бы «Спартак»
2016.11.16 21:36
4
Фримпонг: «В Англии думают, что в России все живут, как Абрамович»
2016.10.31 22:27
1
Фримпонг: «Венгер в курсе моих дел в России»
2016.10.31 19:30
3
Павлов: «После второго пропущенного гола не смогли вернуться в игру»
2016.09.11 21:44
Игрок тульского «Арсенала» Фримпонг причислил антилопу к насекомым
2016.09.08 11:10
7
Павлов: «Фримпонг приехал в растренированном состоянии»
2016.08.10 23:17
2
Фримпонг и Авал не сыграют против «Анжи»
2016.08.10 19:44
Фото
«Арсенал» объявил о подписании Фримпонга и Авала
2016.08.08 23:45
5
Фримпонг прибыл в расположение «Арсенала»
2016.08.08 17:36
1
Фримпонг может стать игроком тульского «Арсенала»
2016.08.08 16:54
2
Фримпонг хочет вернуться в Россию
2016.07.31 10:39
2
Фримпонг: «Зинченко играет в правильной команде»
2016.06.06 17:32
Фримпонг: «Ростов» делает то же, что и «Лестер»
2016.04.25 00:44
7
В «Уфе» назвали причину ухода Фримпонга
2016.04.04 18:53
1
Фримпонг покинул «Уфу»
2016.04.04 17:45
8
Генеральный директор «Уфы»: «Фримпонгу противопоказано искусственное покрытие»
2016.04.03 17:25
«Уфа» планирует расторгнуть контракт с Фримпонгом
2016.04.03 13:29
1
Газизов: «Фримпонг покинет «Уфу», если не сможет выйти на свой прежний уровень»
2016.03.20 23:20
1
1
2
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