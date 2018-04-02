Фримпонг назвал Аршавина худшим по тренировкам в «Арсенале»

Полузащитник кипрского «Эрмиса» Эммануэль Фримпонг вспомнил свою совместную работу с полузащитником сборной России Андреем Аршавиным в «Арсенале».

«На тренировках Аршавин был худшим по всем показателям, упражнения давались ему с трудом, он был очень расслабленным. Но не смотря на то, что он был ужасен на тренировках, он также был очень хорош в дни матчей», – рассказал Фримпонг.

Напомним, что Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. За этот период времени он сыграл за «канониров» 126 матчей, забив в них 28 голов и отдав 22 результативные передачи.