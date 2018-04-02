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  • Фримпонг назвал Аршавина худшим по тренировкам в «Арсенале»

Фримпонг назвал Аршавина худшим по тренировкам в «Арсенале»

2 апреля 2018, 10:28
9

Полузащитник кипрского «Эрмиса» Эммануэль Фримпонг вспомнил свою совместную работу с полузащитником сборной России Андреем Аршавиным в «Арсенале».

«На тренировках Аршавин был худшим по всем показателям, упражнения давались ему с трудом, он был очень расслабленным. Но не смотря на то, что он был ужасен на тренировках, он также был очень хорош в дни матчей», – рассказал Фримпонг.

Напомним, что Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. За этот период времени он сыграл за «канониров» 126 матчей, забив в них 28 голов и отдав 22 результативные передачи.

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Арсенал Аршавин Андрей Фримпонг Эммануэль
Комментарии (9)
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WhiteEgon
1522654894
Судя по футбольной карьере Фримпонга он и сам на тренировки забивал.
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simoron81
1522655076
это точно такой же мешок))
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Федя Кабак
1522655091
Лучше бы помалкивал. Карьера хуже чем у условного Прудникова
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Вомбат
1522655735
Фримпонг пришел в Арсенал в 2012, когда у Аршавина начались проблемы не только с болельщиками, но и с партнерами, а карьера пошла на спад. Так как характер у Аршавина специфический, то он знаял позицию: шли вы все на три буквы, я гений, мне все можно. Весной 2013 Фрмипонг публично назвал Аршавина жирной свиньей за лишний вес, и тогда же Аршавин сел в запас. Так что эти впоспоминания Фримпонга относятся к одному-единственному сезону в карьере Андрея.
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upiter622
1522658103
А чего это он сейчас вспомнил? "Новичок"рулит!
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OfaZavr
1522660077
а самого Фримпонга даже и тульского Арсенала турнули, вот и делайте выводы))
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serppion
1522660793
Всё правильно у Андрюхи! Как говорил знакомый мой дирижер: "Пусть репетируют те, кто играть не умеет". Так же и тренировки с посредственностью.
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Superviser77
1522721551
Ну, Фримпонг смотрю тоже не очень на тренировках выкладывался, раз пришлось играть в таких грандах как Уфа и тульский Арсенал... Аршавина помнят, а про Фримпонга скорее всего уже забыли..
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