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    Фримпонг назвал Аршавина худшим по тренировкам в «Арсенале»

    Полузащитник кипрского «Эрмиса» Эммануэль Фримпонг вспомнил свою совместную работу с полузащитником сборной России Андреем Аршавиным в «Арсенале».

    «На тренировках Аршавин был худшим по всем показателям, упражнения давались ему с трудом, он был очень расслабленным. Но не смотря на то, что он был ужасен на тренировках, он также был очень хорош в дни матчей», – рассказал Фримпонг.

    Напомним, что Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. За этот период времени он сыграл за «канониров» 126 матчей, забив в них 28 голов и отдав 22 результативные передачи.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    02.04.2018 10:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 3 апреля 2018, 05:12

      Ну, Фримпонг смотрю тоже не очень на тренировках выкладывался, раз пришлось играть в таких грандах как Уфа и тульский Арсенал...
      Аршавина помнят, а про Фримпонга скорее всего уже забыли..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 2 апреля 2018, 12:19

      Всё правильно у Андрюхи! Как говорил знакомый мой дирижер: "Пусть репетируют те, кто играть не умеет". Так же и тренировки с посредственностью.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 апреля 2018, 12:07

      а самого Фримпонга даже и тульского Арсенала турнули, вот и делайте выводы))

      9
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    • ...
      Рейтинг: +2075

      upiter622 2 апреля 2018, 11:35

      А чего это он сейчас вспомнил?
      "Новичок"рулит!

      -1
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 2 апреля 2018, 10:55

      Фримпонг пришел в Арсенал в 2012, когда у Аршавина начались проблемы не только с болельщиками, но и с партнерами, а карьера пошла на спад. Так как характер у Аршавина специфический, то он знаял позицию: шли вы все на три буквы, я гений, мне все можно. Весной 2013 Фрмипонг публично назвал Аршавина жирной свиньей за лишний вес, и тогда же Аршавин сел в запас. Так что эти впоспоминания Фримпонга относятся к одному-единственному сезону в карьере Андрея.

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Вомбат 2 апреля 2018, 11:54

      При чем тут характер? Он просто перестал играть, спустился ниже плинтуса, бухло рестораны шлю*и... А характер тут вообще не причем, характер это у Ибры, у шавки дурь.

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 2 апреля 2018, 10:44

      Лучше бы помалкивал. Карьера хуже чем у условного Прудникова

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      Рейтинг: +351

      simoron81 2 апреля 2018, 10:44

      это точно такой же мешок))

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 2 апреля 2018, 10:41

      Судя по футбольной карьере Фримпонга он и сам на тренировки забивал.

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