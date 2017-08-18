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    Экс-игрок «Уфы» Фримпонг перешел в кипрский «Эрмис»

    25-летний полузащитник Эммануэль Фримпонг продолжит карьеру на Кипре. Футболист заключил соглашение с местным «Эрмисом». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

    Прежде Фримпонг выступал за «АФК Эксильстула» из чемпионата Швеции. В списке клубов хавбека также значатся «Уфа», тульский и лондонский «Арсенал». Воспитанник «канониров» был игроком главной команды с 2010 по 2014 год, преимущественно выступая на правах аренды за клубы низших лиг.

    В чемпионате России Фримпонг провел 28 матчей, отдав две голевые передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2017 13:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 19 августа 2017, 10:24

      Там теплее...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 18 августа 2017, 20:58

      Всё ниже и ниже ...

      0
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