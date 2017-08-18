Экс-игрок «Уфы» Фримпонг перешел в кипрский «Эрмис»

25-летний полузащитник Эммануэль Фримпонг продолжит карьеру на Кипре. Футболист заключил соглашение с местным «Эрмисом». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Прежде Фримпонг выступал за «АФК Эксильстула» из чемпионата Швеции. В списке клубов хавбека также значатся «Уфа», тульский и лондонский «Арсенал». Воспитанник «канониров» был игроком главной команды с 2010 по 2014 год, преимущественно выступая на правах аренды за клубы низших лиг.

В чемпионате России Фримпонг провел 28 матчей, отдав две голевые передачи.