Фримпонг: «В Англии думают, что в России все живут, как Абрамович»

Полузащитник тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг поделился впечатлениями от своего пребывания в России.

– Чем вас удивляет Россия?

– В Лондоне некоторые думают, что в России все живут, как Абрамович. Но я вижу, что это совсем не так. Благодарен судьбе, что могу зарабатывать на жизнь футболом и не быть бедным.

– Каким видите российский футбол?

– Он немного странный. Если сравнивать зарплатную ведомость клубов, то между некоторыми настоящая пропасть. На самом деле с грандами можно бороться за ничью и даже побеждать их.