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  • Гендиректор «Арсенала»: «Согласованности с арендой Фримпонга в Швецию нет»

Гендиректор «Арсенала»: «Согласованности с арендой Фримпонга в Швецию нет»

30 января 2017, 16:50
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Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов прояснил ситуацию с нападающим Брауном Форбсом и хавбеком Эммануэлем Фримпонгом, на которых не рассчитывает тренерский штаб.

«Ситуация с Евгением Луценко пока никак не развивается, новостей нет, и комментировать нам нечего. Что касается Брауна Форбса, главный тренер принял решение не брать его на тренировочный сбор. Клуб не будет возражать, если игрок займется поисками новой команды.

Аренда Дмитрия Торбинского? Мы не комментируем неслучившиеся трансферы. Согласованности с арендой Эммануэля Фримпонга в Швецию нет. На данный момент он тренируется со второй командой. Когда ждать его аренды? Мы сами ждем, но толку никакого», – сказал Балашов.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Форбс провел 14 встреч, записав в свой актив два гола. На счету Фримпонга три матча и ни одного результативного действия.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Арсенал Фримпонг Эммануэль Браун Форбс Фелисио
Комментарии (1)
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пряник929
1485796328
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