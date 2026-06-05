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  • Мамаев: «Сколько у нас тренеров-экспертов на ТВ? Они не заслуживают работу?»

Мамаев: «Сколько у нас тренеров-экспертов на ТВ? Они не заслуживают работу?»

Сегодня, 12:43
2

Бывший полузащитник сборной РФ Павел Мамаев высказался об отношении к российским тренерам.

«Это вопрос к руководителям, которые взвешивают и принимают решения. Я понимаю, если к нам приезжают тренеры, которые добились определeнных успехов. Тут вопросов нет. У таких и ребята могут чему-то научиться. Но когда берут какого-нибудь иностранца из Сербии или откуда-то ещe…

Сколько у нас тренеров-экспертов на телевидении? Они не заслуживают работу? Я никогда не болел за «Локомотив», но у них играют одни россияне под руководством российского тренера. Хочешь или нет, ты начинаешь за них болеть и переживать просто потому, что играют все наши.

Кто из иностранцев у нас добился результата в чемпионате? Каррера в 2017-м? Зато среди россиян чемпионат выигрывали Семак, Мусаев, Сeмин, Бердыев, Газзаев! Был ещe Спаллетти, но это человек с именем. А сейчас привозят таких людей, что даже не хочется переживать за команду.

Взяли испанцев в «Сочи», которые пришли и были всем недовольны. В итоге команду потопили и отдали с нулeм очков бедному Осинькину. Жалко его. Он все силы прикладывал, чтобы спасти. Не должно быть такого, что приходит какой-то ноунейм-испанец, проваливает всe, потом говорит про плохих игроков, а спасать идeт Осинькин. Жалко российских тренеров», – сказал Мамаев.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Мамаев Павел
Комментарии (2)
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АК 68
1780657016
А о Слуцком, который трижды выиграл золото, дважды кубок и суперкубок с ЦСКА, промолчал. Понятно, неприязненные отношения.
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Foxitkuban
1780657944
Все по делу.
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