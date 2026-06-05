Мамаев: «Сколько у нас тренеров-экспертов на ТВ? Они не заслуживают работу?»

Бывший полузащитник сборной РФ Павел Мамаев высказался об отношении к российским тренерам.
«Это вопрос к руководителям, которые взвешивают и принимают решения. Я понимаю, если к нам приезжают тренеры, которые добились определeнных успехов. Тут вопросов нет. У таких и ребята могут чему-то научиться. Но когда берут какого-нибудь иностранца из Сербии или откуда-то ещe…
Сколько у нас тренеров-экспертов на телевидении? Они не заслуживают работу? Я никогда не болел за «Локомотив», но у них играют одни россияне под руководством российского тренера. Хочешь или нет, ты начинаешь за них болеть и переживать просто потому, что играют все наши.
Кто из иностранцев у нас добился результата в чемпионате? Каррера в 2017-м? Зато среди россиян чемпионат выигрывали Семак, Мусаев, Сeмин, Бердыев, Газзаев! Был ещe Спаллетти, но это человек с именем. А сейчас привозят таких людей, что даже не хочется переживать за команду.
Взяли испанцев в «Сочи», которые пришли и были всем недовольны. В итоге команду потопили и отдали с нулeм очков бедному Осинькину. Жалко его. Он все силы прикладывал, чтобы спасти. Не должно быть такого, что приходит какой-то ноунейм-испанец, проваливает всe, потом говорит про плохих игроков, а спасать идeт Осинькин. Жалко российских тренеров», – сказал Мамаев.
- Сейчас в РПЛ 5 иностранных главных тренеров: испанцы Хуан Карседо («Спартак»), Франк Артига («Рубин»), Джонатан Альба («Ростов»), Хуан Диас («Родина») и немец Сандро Шварц («Динамо»).
- Новый сезон в РПЛ стартует в конце июля. 18 июля пройдет матч на Суперкубок России.
- Без учета специалистов из стран бывшего СССР иностранные главные тренеры выигрывали чемпионат России 5 раз (дважды Лучано Спаллетти, по разу Массимо Каррера, Андре Виллаш-Боаш и Дик Адвокат), Кубок России 8 раз (дважды Марко Николич, по разу Спаллетти, Виллаш-Боаш, Хуан Карлос Карседо, Паоло Ваноли, Миодраг Божович и Зико), Суперкубок России 8 раз (по разу Спаллетти, Виллаш-Боаш, Зико, Адвокат, Каррера, Артур Жорже, Мирча Луческу и Фабио Челестини). Также Адвокат выигрывал с «Зенитом» Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Кроме того, Властимил Петржела победил с питерцами в единственном розыгрыше Кубка Премьер-лиги.