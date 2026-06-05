Стало известно, перейдет ли Батраков в «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о потенциальном трансфере Алексея Батракова из «Локомотива».

– Появлялась информация, что «Зенит» намерен попытаться приобрести у «Локомотива» Алексея Батракова. Нет сомнений, что питерцы могут выйти на рынок за любым игроком любого клуба РПЛ. А «Спартак» обращает внимание на лидеров нашего чемпионата – условных Батракова или Кисляка? Или же подобный трансфер – фантастика?

– Конечно же, обращаем. Я не хочу комментировать никакие слухи. Скажу вам конкретно по поводу Батракова: мы не заинтересованы в этом футболисте.