Стало известно, перейдет ли Батраков в «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о потенциальном трансфере Алексея Батракова из «Локомотива».
– Появлялась информация, что «Зенит» намерен попытаться приобрести у «Локомотива» Алексея Батракова. Нет сомнений, что питерцы могут выйти на рынок за любым игроком любого клуба РПЛ. А «Спартак» обращает внимание на лидеров нашего чемпионата – условных Батракова или Кисляка? Или же подобный трансфер – фантастика?
– Конечно же, обращаем. Я не хочу комментировать никакие слухи. Скажу вам конкретно по поводу Батракова: мы не заинтересованы в этом футболисте.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов, сделал 12 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.
- Срок контракта хавбека с нынешним клубом рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»