Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - БФ ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стало известно, перейдет ли Батраков в «Спартак»

Сегодня, 16:55
16

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о потенциальном трансфере Алексея Батракова из «Локомотива».

– Появлялась информация, что «Зенит» намерен попытаться приобрести у «Локомотива» Алексея Батракова. Нет сомнений, что питерцы могут выйти на рынок за любым игроком любого клуба РПЛ. А «Спартак» обращает внимание на лидеров нашего чемпионата – условных Батракова или Кисляка? Или же подобный трансфер – фантастика?

– Конечно же, обращаем. Я не хочу комментировать никакие слухи. Скажу вам конкретно по поводу Батракова: мы не заинтересованы в этом футболисте.

  • 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов, сделал 12 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.
  • Срок контракта хавбека с нынешним клубом рассчитан до середины 2029 года.

Еще по теме:
«Спартак» изменил цель на новый сезон 15
В «Спартаке» высказались о назначении Мостового 8
«Спартак» и «Рубин» поспорят за колумбийского защитника, им интересовалась «Балтика» 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Батраков Алексей
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1780667857
в псж - или к дезеувам. какой сложный выбор)
Ответить
...уефан
1780669690
...какая-то падла поймала, где-то этого Некрасова и они вдвоём нам на уши тут присели. Дневальный, завязывай с некрасовщиной!...
Ответить
RomzesRZN
1780671724
Очередной гендир с особенностями развития. Конечно, зачем нам главный талант поколения? Пусть лучше Зорин, Максименко или Денисов представляют Россию в красно-белых цветах.
Ответить
plm
1780672736
Нафиг этот батрак в Спартаке не нужен
Ответить
Бумбраш
1780680929
Я что то пропустил? Когда начался это парад скудоумия журнашлистов?
Ответить
Главные новости
«Второй тайм – катастрофа»: Карпин прокомментировал разгром Буркина-Фасо
22:31
Товарищеский матч. Россия разгромила Буркина-Фасо в Волгограде (3:0)
21:59
19
Футболист «Манчестер Юнайтед» дебютировал за сборную России
21:30
3
Два игрока «Зенита» могут отправиться в «Локо» в обмен на Карпукаса
20:36
28
Информация о состоянии Глушакова после серьезной операции
19:54
3
Инсайдер назвал клуб, куда Батраков перейдет летом
19:46
2
В «Локо» внутренний конфликт по поводу трансфера Батракова в «ПСЖ»
18:59
31
Подробности трансфера форварда Аугусто в «Зенит»
18:25
9
Аршавин ответил на обвинения ван дер Варта о допинге на Евро-2008
17:59
6
Впечатления Слуцкого от пересадки волос: «Я недоволен»
17:37
29
Все новости
Все новости
Уволенного тренера «Зенита» назвали пустым и слабым
21:48
1
Карпукаса предостерегли от трансфера в «Зенит»
21:15
Батраков ответил, чем его 30-летняя девушка круче него
20:57
«Бабки на первом месте»: Погребняк – о Сперцяне в «Аль-Ахли»
20:17
Инсайдер назвал клуб, куда Батраков перейдет летом
19:46
2
Названо предназначение Акинфеева в ЦСКА
19:17
В «Локо» внутренний конфликт по поводу трансфера Батракова в «ПСЖ»
18:59
31
Тюкавин прокомментировал возможный переезд в Саудовскую Аравию
18:08
Аршавин ответил на обвинения ван дер Варта о допинге на Евро-2008
17:59
6
Батраков объяснил фото с формой «ПСЖ»
17:06
1
Стало известно, перейдет ли Батраков в «Спартак»
16:55
16
Инвестор ЦСКА прокомментировал решение оставить Игдисамова
16:47
2
«Пусть обращаются в «Динамо»: Тюкавин – о «Зените»
16:29
5
«Динамо» угрожает Луневу в ходе переговоров о новом контракте
16:11
3
Аршавин объяснил, как быть Батракову с трансфером в «ПСЖ»
16:07
3
«Спартак» изменил цель на новый сезон
15:42
39
В «Спартаке» высказались о назначении Мостового
15:15
10
Тренеру с 5-летним опытом работы в РПЛ предрекли изгнание из профессионального футбола
14:57
3
Сычев двумя словами описал решение ЦСКА оставить Игдисамова
14:45
Официально назван клуб, где Осинькин начнет новый сезон
14:31
7
ФотоИгрок ЦСКА встречается с несовершеннолетней дочерью Сергея Жукова
14:23
19
«Спартак» и «Рубин» поспорят за колумбийского защитника, им интересовалась «Балтика»
14:00
3
Гурцкая раскрыл, как поведет себя Галицкий в ситуации с трансфером Сперцяна
13:25
2
Глава РЖД оценил работу Галактионова в «Локомотиве»
13:05
2
Мамаев: «Сколько у нас тренеров-экспертов на ТВ? Они не заслуживают работу?»
12:43
2
Мостовой: «Даже хорошо, если трансфер Батракова в «ПСЖ» сорвется»
12:11
4
«Локомотив» может заработать 8 миллионов на продаже защитника
11:55
Саркастическая реакция Казанского на нежелание Госдумы присвоить Сафонову звание ЗМС
11:51
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 