«Динамо» угрожает Луневу в ходе переговоров о новом контракте

Известны подробности переговоров о продлении контракта между «Динамо» и вратарем Андреем Луневым.

«В кулуарах ПМЭФ генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что клуб сделал предложение Андрею и ждет ответа. Игрок согласен переподписаться по схеме 1+1+1, как предлагает Динамо. Но БГ вычеркнули из договора пункт о подъемных в 20 млн рублей сейчас + каждый год, когда будет срабатывать опция.

Столько должен был получить Лунев, если бы выполнил условие по количеству сыгранных матчей. Хотя помогая Ролану Гусеву давать результат, вратарь играл на уколах, в результате чего получил травму и не смог выполнить условие для автопродления. И сейчас не просит ничего сверх этого.

Однако руководство «Динамо» не приняло во внимание этот факт и предлагает Луневу новый контракт без подъемных. Андрей отказался его заключать. Тогда Пивоваров надавил на игрока: мол, если не ответишь в ближайшее время, то каждый следующий оффер будет хуже предыдущего.

Жесткий стиль свойствен Пивоварову, и ничего страшного тут нет. Если бы не вклад кипера в успехи команды конца осени/начала весны и то, почему Лунев не наиграл на продление + 20 млн. При этом «Динамо» все равно настаивает на своих условиях и рассчитывает переподписать Андрея без подъемных», – написал инсайдер Иван Карпов.