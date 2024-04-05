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Евгений Луценко
Евгений Луценко
Завершил карьеру
25 февраля 1987 (39)
#48 | Нападающий
187 см | 84 кг
Россия
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Публикации
Жирков и еще два экс-игрока РПЛ присоединились к медиаклубу «БАМOVETS»
2024.04.05 23:23
Экс-форвард «Ростова» и «Динамо» закончил карьеру в 36 лет
2024.02.09 17:17
1
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форвард «Динамо» объяснил, что не готов играть в Медиалиге из-за оскорблений
2023.11.21 11:59
1
Бывший игрок «Динамо» назвал сумму, которую заработал за сезон в ФНЛ
2023.11.21 09:27
1
Бальбуэна, Макаров, Тюкавин – в старте «Динамо» на игру с «Арсеналом»; Смольников, Хлусевич, Луценко выйдут у туляков
2021.11.21 15:35
Луценко может пропустить до шести недель из-за мышечной травмы
2020.09.25 14:41
Луценко вновь травмировался. Его заменили в матче с «Сочи»
2020.09.20 14:58
1
Бурлак, Ткачев, Луценко сыграют с первых минут у «Арсенала»; Маммана, Юсупов, Жоаозиньо – у «Сочи»
2020.09.20 13:06
Черчесов – о выборе нападающих на матчи Лиги наций: «Соболев начал проявлять свои лучшие качества, Смолов тоже показывает себя»
2020.09.02 14:17
5
Фомин и Соболев вызваны в сборную Россию вместо Головина и Луценко
2020.08.30 22:24
16
Восстановление Луценко займет около месяца. Он пропустит матчи сборной России
2020.08.26 15:46
12
Главный тренер тульского «Арсенала»: «Луценко пропустит одну-две игры в РПЛ»
2020.08.26 13:58
Луценко получил травму и рискует не восстановиться к матчам сборной России
2020.08.25 23:21
2
Луценко не сыграет с Венгрией. Ему не успеют сделать визу
2020.08.25 17:52
4
Аджоев – о вызове Луценко: «Не зря говорил, что в сборной есть люди, понимающие в футболе!»
2020.08.25 14:54
Луценко, Мостовой, Смолов – в составе сборной России на матчи Лиги наций
2020.08.25 14:20
29
Луценко: «Если вызовут в сборную России, будет все равно, с кем конкурировать»
2020.08.22 16:44
1
Дзюба – о лучших игроках РПЛ не из «Зенита»: «Влашич, Вандерсон, Крыховяк и Луценко»
2020.07.30 11:49
2
Игроки РПЛ признали Дзюбу лучшим футболистом сезона второй год подряд
2020.07.27 18:06
65
Агент Маньяков: «Луценко хотят практически все топы»
2020.07.21 14:52
6
Луценко – лучший бомбардир сезона РПЛ без учета голов с пенальти
2020.07.11 19:49
6
РПЛ. «Арсенал» обыграл «Тамбов», 33-летний Луценко забил в шестом матче подряд
2020.07.11 17:54
15
Видео
Луценко открыл счет в матче против бывшей команды и приблизился к Дзюбе в списке бомбардиров
2020.07.04 16:59
5
Видео
Дзюба и Алексей Миранчук – в числе претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в июне
2020.07.03 14:04
5
Видео
РПЛ показала семь лучших голов 24-го тура
2020.06.29 20:30
7
Видео
Луценко забил за сезон РПЛ восемь голов головой. Это рекорд
2020.06.28 00:34
3
Луценко – о словах Хеведеса про число зараженных коронавирусом в России: «Он гость, у них вечно ощущение, что россияне от них что-то скрывают»
2020.03.20 18:57
3
Спортивный директор «Арсенала»: «Луценко забил дважды, а награду отдают другому. Большая несправедливость»
2020.03.02 00:00
6
РПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Сочи» благодаря голу Луценко на 96-й минуте
2020.03.01 20:58
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