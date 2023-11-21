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    • Экс-форвард «Динамо» объяснил, что не готов играть в Медиалиге из-за оскорблений

    Экс-форвард «Динамо» объяснил, что не готов играть в Медиалиге из-за оскорблений

    Бывший нападающий «Динамо» Евгений Луценко рассказал, почему не станет выступать в Медиалиге.

    «Не готов к Медиалиге. Мне недавно попалось короткое видео – Дима Тарасов рубится с Мбаппе из 2Drots. И этот парень его кроет последними словами. Я так подумал: зачем мне это надо? Меня за 20 лет карьеры никто не оскорбил, а в Медиалиге это сделают в первом же матче.

    Если в мою сторону что-то скажут, просто не остановлюсь – начнется драка. Для меня такой переход на личности – красный флаг», – сказал Луценко.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -47

      Скай 7 часов назад

      Молодец Евгений. Одобрямс.

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